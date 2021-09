Námluvy Pardubic s Matějkou se odehrávaly již v předchozích letech. Až nyní vše dopadlo tak, že z Plzně dorazil právě do Pardubic. I samotný hráč dobře ví, že o něj Východočeši už déle stáli.

„Trenér mi to říkal, když jsme spolu mluvili. Už loni, když jsem šel do Budějovic, tak byla na stole i pardubická varianta. Trenéři Pardubic o mě měli zájem, ale tenkrát jsem se rozhodl pro Dynamo, kde jsem znal trenéra Kohouta. Byl jsem tam i dříve ve druhé lize, znal jsem to tam,“ uvedl Matějka po prvním tréninku, který absolvoval v areálu Pod Vinicí.

Příprava proti Vlašimi

Aktuální reprezentační pauzu Pardubicím vyplní rovněž přípravný zápas. Ten se hraje v pátek od 10.30 hodin na stadionu Pod Vinicí, soupeřem bude Vlašim, nyní druhý tým druholigové soutěže.

Teď při zájmu všech stran došlo k dohodě o hostování. „Bylo to celkem rychlé. Dozvěděl jsem se o víkendu, že by o mě Pardubice měly zájem. Řešili jsme v Plzni, jaká bude situace a jestli mě klub pustí. Nakonec se to vyřešilo zhruba během dvou dnů,“ dodal Matějka.

V Plzni se po vypadnutí z evropských pohárů zabývali složením kádru. „Trenér chtěl mít na evropské poháry tři útočníky. Teď moje pozice byla taková, že jsem nenastupoval. Já, a stejně tak i klub, jsem stál o to, abych měl větší herní vytížení. Proto jsme se takto rozhodli,“ poznamenal útočník. Matějka v této sezoně nastupoval v Plzni jen za B-tým. V minulém ročníku si připsal 15 prvoligových startů v dresu Plzně a Českých Budějovic, vstřelil dva góly.

„Těch zápasů v lize nebylo moc, nenastupoval jsem úplně pravidelně, ale nějaké zkušenosti mám. I angažmá v Plzni mi něco dalo, i když jsem toho tolik neodehrál. Za trenéra Guľy jsem se na hřiště dostal, něco jsem pochytil. Teď chci hrát zase první ligu pravidelněji,“ řekl Matějka.

Má za sebou hostování v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Teď Matějku čeká další adaptace mezi novými spoluhráči.

„Doma jsem v Plzni, ale teď jdu zase do nového prostředí. Míša Hlavatý, kterého znám, mi Pardubice jen vychvaloval. Já jsem se sem těšil, bude to v pohodě. Je tady kolem mě hodně mladých kluků, mohlo by to fungovat,“ věří.

Začátkem srpna zamířil do Pardubic Mojmír Chytil z Olomouce, teď trenér Jiří Krejčí bude mít k dispozici dalšího ofenzivního hráče. Co říká na konkurenci sám Matějka?

„Je nás tady dost, konkurence je dobrá. Myslím, že to i trenéři tak chtěli, aby byla ještě větší. Na tréninku se maká, nikdo nemá jisté místo. Myslím, že to může jen prospět,“ uvedl.

Ze současného pardubického týmu po příchodu nejvíce znal Filipa Čiháka, jenž pochází taky z Plzně. „Jeho mamka mě navíc učila na základce v Plzni, znám se i s jeho bráchou Adamem,“ usmívá se Lukáš Matějka.