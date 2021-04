„Byl to zápas dvou poločasů. Pak jsme začali být aktivnější a přestali se bát. Hráli jsme fotbal, kterým jsme se už v lize prezentovali,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Na začátku přitom tým z Letné do zápasu vstoupil jako favorit a mířil za body. Už ve 4. minutě Letáček vyrazil střelu Dočkala, o chvíli později už šli hosté do vedení. Po akci Dočkala s Hložkem zakončil přesně Tomáš Wiesner.

Za domácí mohl vyrovnat Ewerton, ale z přímého kopu těsně branku minul. Sparta si vytvářela další šance, třeba jako Hancko. Na gól ovšem čekala až na závěr první půle.

Padl z penalty, kterou kopali Letenští až na upozornění od videa. Ewerton ve vlastním vápně odkopával míč, zezadu k němu přiběhl Polidar a po kontaktu s Brazilcovou rukou zůstal ležet na zemi. Penaltu proměnil Dávid Hancko.

Pardubičtí se po přestávce zlepšili, navíc je nakopl úvodní gól. Ve 49. minutě získal míč při rozehrávce Sparty Jan Jeřábek a z velké vzdálenosti poslal míč do opuštěné branky Sparty.

Pak přibývaly další šance Pardubic. Po centru Čelůstky se míč dostal k Solilovi, jenž trefil tyčku. Domácí pak vyrovnali z penalty, když byl podle sudích nedovoleně zastaven Čelůstka. Míč si vzal Brazilec Cadu a v 75. minutě vyrovnal.

A to nemuselo být vše. V dobrých pozicích zakončoval Huf, jenže gólman Nita Spartu podržel. Pardubice si ze zápasu se Spartou odnesly vybojovaný bod. „Možná škoda, že jsme nedali třetí gól, ale nebuďme zase nenasytní. Musíme kluky každopádně pochválit za druhý poločas. Ten odehráli ve velkém stylu,“ dodal kouč Novotný.

Sparta o vítězství ve druhé půli přišla. "Jestliže dostaneme tak lacinou branku hned po přestávce, tak to s mužstvem zamává. Zavinili jsme si to sami, protože taková hrubka se tak často nevidí. To byla velká rána. Ve druhém poločase jsme zápas nezvládli, " řekl Pavel Vrba, trenér Sparty.

Pardubice - Sparta 2:2 (0:2)

Fakta – branky: 49. Jeřábek, 75. Cadu z penalty – 7. Wiesner, 44. Hancko z penalty. Rozhodčí: Zelinka – Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: Ewerton – Souček, Wiesner. Bez diváků. Poločas: 0:2.

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka (86. Sláma) – Jeřábek (83. Lee) – Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton (61. Kostka) – P. Černý (61. Huf). AC Sparta Praha: Nita – Sáček, Vitík, Hancko, Polidar – Pavelka, Souček (60. Trávník) – Wiesner (76. Krejčí st.), Dočkal (76. Karabec), Plavšič (86. Karlsson) – Hložek.