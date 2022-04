Fakta – branky: 33. Jeřábek, 74. Kostka. Rozhodčí: Klíma – Mokrusch, Pečenka. Žluté karty: Vacek – Trubač, Hasil, Kučera, Žitný. Diváci: 897. Sestavy – FK Pardubice: Markovič – D. Kostka, F. Čihák, Hranáč, Cadu – Jeřábek – Patrák, Vacek (68. Červ), Solil, Jakub Rezek (46. Huf, 80. L. Matějka) – P. Černý (82. Mareš). FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Kučera, Hasil – Hyčka (67. Ledecký), Vobecký (67. D. Boljevič), Fortelný (73. P. Žitný), Trubač, Prošek (53. Kodad) – Žák, Sejk (73. Succar).

První čtvrthodina patřila teplickým fotbalistům. Drželi častěji míč na kopačkách a domácím nic nedovolili. Ti zvolili vyčkávací taktiku, od které upustili po první velké šanci zápasu. Prošek na postupoval sám na gólmana, který mu však zmenšil střelecký úhel a jeho střelu vytěsnil na roh. V 19. minutě načechral míč do vápna Kostka, ve vzdušném souboji se vyšrouboval Čihák, ale stejně jako proti Jablonci napálil hlavou míč do brankové konstrukce (tentokrát do tyče). Jestliže Čihák gól dát mohl, tak o pět minut později Rezek musel. Vacek posadil na zem Vobeckého nadýchal bochánek na zadní tyč, ale Rezek, kolem kterého nikdo nestál, z voleje poslal balon mimo tři tyče. Pardubice utahovaly útočné závity. Další centr do šestnáctky nezužitkoval Černý a odražený míč Jeřábkovi hostující obránce srazil na roh.

Pravě po této standardní situaci domácí otevřeli. Nikoliv hned ale o další roh později. Vacek prokázal znalost území kolem rohového praporku ze svého působení v Bohemians. Jeho oblouček Černý prodloužil na zadní tyč, odkud Čihák přihrál Jeřábkovi, který nekompromisně napálil míč do sítě. Zaražené Teplice se dostávaly před pardubickou bránu sporadicky. Při jednom pobytu vybojovaly roh, ale Kučera po předchozí hlavičce spoluhráče odrazil bokem balon vedle. Odchod do kabin mohl být pro FK Pardubice ještě radostnější. Další pobídku ze vzduchu ala Cadu, Čihák hlavičkoval těsně vedle. Ze spalování svých šancí už byl frustrován, a tak bušil pěstí do země ze slovy: Ďolíčku, Ďolíčku - aspoň jednu gólovou hlavičku…

Kdo by si o poločase vsadil na zvýšenou aktivitu teplických hráčů, prohrál by kalhoty. Pardubice si nepočínaly jako předposlední celek tabulky. Naopak vzadu to zavřely, když bylo potřeba otevřely ofsajdovou past, a vyrážely do rychlých kontrů. V 57. minutě Huf přistrčil míč Solilovi, který ale po nájezdu ze strany pohořel na Grigarovi. Následně se míč odrazil na hranici velkého vápna, odkud ho Huf napálil nad. Hosté zahrozili Sejkem, ale Markovič si jeho slabou střelu u týče pohlídal. V 74. minutě se odhodlal k ohrožení teplické svatyně střídající Červ. Grigar jeho jedovku jen vyrazil a dobíhající Kostka už nemohl odkrytou část brány minout. Autor druhé pardubické branky se s jednou trefou do černého nechtěl uspokojit. Po Hufově uvolnění skočil do přihrávky na dlouhou nohu, vybíhající Grigar tentokrát nezaváhal. Jediné větší nedorozumění dopustili domácí v 81. minutě. Čihák se nedohodl s Markovičem, která nakonec Succarovi gólovou možnost nevytvořil a míč skončil v zámezí.

Po závěrečném hvizdu spadl všem pardubickým příznivcům kámen ze srdce. No spíše balvan. Jejich miláčci vyhráli zcela zaslouženě. Navíc nejhorší obrana soutěže neinkasovala.