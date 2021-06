Nejprve fyzické testy na FTVS v Praze, v úterý už s míčem na hřišti. I s řadou nových hráčů pardubický tým absolvoval jeden z úvodních tréninků letního období. Fotbalisté Pardubic se budou chystat na druhou sezonu ve FORTUNA:LIZE.

Fotbalisté FK Pardubice při prvním tréninku před novou sezonou na stadionu Pod Vinicí. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Rozcvička a další cvičení na vedlejší ploše, potom tréninkové utkání na stadionu Pod Vinicí. „Myslím, že to bylo dobré. Mělo to nasazení, je vidět, že se kluci chtějí poprat o to, aby tady mohli zůstat nebo se prosadili do sestavy,“ poznamenal trenér Jiří Krejčí.