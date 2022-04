„Pro mě je to překvapení. Možná doplatili na nabitý program. Očekával jsem, že na jaře se posune v tabulce výše. Jenže pokud na tým padne deka, je těžké se z toho dostat. A jak je vidno problémy může mít i tým evropského formátu,“ říká pro Deník na adresu prvního soupeře ve skupině smrti Jeřábek.

Skupina o záchranu – 1. kolo

FK Jablonec (3. místo, 26 bodů, 22:45) – FK Pardubice (5. místo, 24 bodů, 35:67).

Sobota 17:00

Po zápase s Teplicemi jste si za tým zhluboka oddechl, jenže ve středu večer už byla situace stejná. Proč se nepodařilo v Karviné bodovat?

To je složitá otázka. Kromě prvních pěti minut jsme dlouho měli zápas celkem pod kontrolou. Až přišel ten zpackaný konec. Byla velká škoda, že jsme naši převahu nedokázali přetavit v góly. Klidně jsme mohli vést 4:1 a bylo by po utkání. Takhle soupeř cítil šanci. No a ze dvou standardek nám to otočil. Dvakrát škoda, protože jsme byli lepší.

Uhrát remízu, měli byste k dobru na Karvinou tři zápasy. Nehráli jste až moc na vítězství?

Hrát na remízu je složité. I když to bylo 2:2, říkal jsem si: Je to super, plichtu bereme. Domácí neměli co ztratit a tak všechny síly vrhly do útoku. Na standardní situace měli obrovskou výšku, čehož využili.

Doma či venku? Je to jedno!

Kdo chce všechno, nemá nic… Nebo v tom sehrál nějakou roli fakt: skončit do třináctého místa - hrajeme třikrát doma?

Ne takhle jsme to v průběhu zápasu vůbec neřešili. Navíc jsme neměli zprávy z ostatních stadionů.

Po základní části máte s Karvinou horší vzájemné zápasy. Berete to jako komplikaci či vám to tolik nevadí, protože Slezany jste již odepsali?

To ani v nejmenším. Dokud je to teoreticky možné, musíme počítat s každou variantou. Ano, s Karvinou máme horší zápasy, s Teplicemi a Bohemkou lepší, což už se nezmění. Uvidíme, mezi kterými týmy se bude v této statistice rozhodovat a co bude pro nás dobré.

Co říkáte sestavení zápasů ve skupině o záchranu?

Podle mého se bude jednat o zápasy, kdy je jedno, jestli se hraje doma nebo venku. Bude to boj a rozhodne momentální forma v den utkání. A samozřejmě také fakt, kdo dokáže potrestat víc chyb, které se zkrátka objeví. Očekávám vyrovnané zápasy, ve kterých rozhodnou maličkosti.

Nebojíte se zákulisních bojů?

Doufám, že k ničemu podobnému nedojde a bude se čestně bojovat jen na hřištích.

Přesto třikrát z pěti utkání hrajete venku. Tou pozitivní zprávou je to, že se do toho počítá duel s Bohemians, tedy na sdíleném hřišti.

Takže vlastně hrajeme třikrát doma (směje se). Bohemku jsme v základní části porazili v obou utkáních. Už v nich jsme nepociťovali jestli hrajeme doma nebo venku. Je to opravdu specifická situace.

Přijatelnější se zdá být i fakt, že s nejvíce ohroženým týmem hrajete doma.

Minimálně nás může těšit, že nám odpadá nejdelší možný zájezd ve skupině o záchranu. S tím jsem osobně velmi spokojen.

Jeřábek je nejdéle sloužícím hráčem v pardubické kabině.Zdroj: Radek Klier

S Jabloncem se hrát dá

V prvním střetnutí vás čeká Jablonec, který trochu překvapivě propadl do skupiny o udržení. Vždyť ještě na podzim hrál evropské poháry. Co na to říkáte?

Pro mě je to překvapení. Rozhodně jsem je nepasoval na účastníka skupiny o záchranu. Možná je poznamenal fakt, že současně hráli Konferenční ligu. Nemají kádr jako Slavie a Sparta a doplatili na nabitý program. Očekával jsem, že na jaře se posune v tabulce výše. Nicméně jim odešli někteří hráči, především v útočné fázi a už se nezvedli.

Jablonec není z předchozích let zvyklý hrát o záchranu. Nemůže ho srážet psychika?

Určitě může. Pokud na tým padne deka, je těžké se z toho dostat. A jak je vidno, problémy může mít i tým evropského formátu…

V letošní sezoně jste s ním hráli dvakrát. Dají se oba zápasy nějak porovnat, nebo byl každý jiný?

Oba skončily 1:1. V obou byly lepší domácí týmy. V prvním utkání jsme opravdu rádi brali bod. Soupeř si vytvořil více šancí a my měli štěstí. Doma jsme dostali blbý gól a prohrávali. Zvedli jsme se a klidně mohli vyhrát.

Po tom druhém zápase byste mohli mít vyšší sebevědomí, že se dá s Jabloncem uspět.

Ve druhé půli jsme soupeře přehrávali. Dokázali jsme si, že se s nimi dá sehrát minimálně vyrovnaná partie. Každý zápas je ale jiný, uvidíme.

V tomto zápase jste nezvykle začali uplatňovat hru vzduchem, která vám přinesla ovoce i proti Teplicím. A nebyly to jen standardky. Upouštíte pomalu od kombinací po zemi?

Rozhodně jsme nerezignovali na hru po zemi. Spíše to vyplynulo ze situací. Když vás protivník vysoko napadá, tak se z toho nejjednodušeji dostanete vzduchem. Nejdůležitější bylo, že to vedlo k bodům.

Jablonec dal suverénně nejméně branek, Pardubice jich suverénně nejvíc dostaly. Bude trend ze základní části pokračovat?

Podle mého nebude v nadstavbové části nebude padat tolik gólů. Budou končit o jeden o dva góly. Nevím, jestli se bude jednat o úplně atraktivní zápasy pro diváky.

Přesto zastavme se u hrozivého čísla. Na jaře jste inkasovali v šesti venkovních zápasech dvaadvacet branek.

Snažíme se na tom pracovat už dlouho, ale pak se sejdou nějaké okolnosti a nevychází to podle našich plánů. Zásadní je v tomto bránění standardek. Po nich inkasujeme strašně gólů.

Kapitán Jan Jeřábek věří, že napotřetí Jablonec porazí.Zdroj: FB/FK Pardubice

Kluci jsou psychicky v pohodě

Nechcete se vrátit do obrany?

(rozesměje se) Tohle není otázka na mě.

V jarní části jste šli do každého zápasu s cílem vyhrát. Teď jde do tuhého, berete ze Střelnice i bod? Jan Jeřábek je miláčkem pardubických fanoušků.Zdroj: Petr Hrnčíř

Naše cíle nehodláme měnit, ale bereme každý bod. Takže i z Jablonce.

Jste smířeni, že byste se nemuseli zachránit přímo, respektive budete i barážové příčky?

Nad tímhle zatím nepřemýšlíme. Chceme se dostat i z barážových příček. Nicméně jakým způsobem zachráníme ligu, je úplně jedno.

Je pro vaši psychiku příjemnější pohled na tabulku v tom ohledu, že stačí vyhrát a můžete se v tabulce posunout?

Ano. Tabulka je našlapaná. V této skupině může každý porazit každého. Body leží na trávníku, stačí je „jen“ zvednout.

Vy jste poslední mohykán, kdo pamatuje v Pardubicích záchranářské boje. Je to velký handicap pro tým, protože s nervy v soubojích o postup se to nedá srovnat?

To se opravdu nedá srovnávat. Zápasy o záchranu jsou nejtěžším obdobím v hráčské kariéře. Když to pokazíte, jdete dolů a neexistuje oprava. Kdežto, když nepostoupíte, svět se nezboří.

Kapitáne, jak jsou na tom s psychikou vaši „plavčíci“?

Tím, že máme v kádru hodně mladých kluků, je to pro ně možná lepší, že si tím projdou na začátku kariéry. Mají celý fotbalový život ještě před sebou. Co takhle pozoruji, tak to na ně tolik nedoléhá.

Nebojí se nikdo z nich na hřišti pod tíhou situaci něco vymýšlet, aby to nepokazil?

Tak to vůbec. Mám za to, že to mají v hlavě srovnané.