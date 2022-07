„Určitě nominujeme hráče, kteří jsou jednak zdravotně v pořádku. No a je jasné, že už nikoho, kdo se pere o ligovou sestavu, nenecháme odpočívat,“ poznamenal pardubický trenér Jiří Krejčí.

Volbu protivníka zdůvodnil následovně: „Vlašim jsme si jako soupeře pro generálku vybrali záměrně. Jedná se kvalitní tým. Zvolili jsme ho především kvůli jeho hernímu projevu. Je to jeden z nejfotbalovějších týmů v druhé lize.“

Nehraje je se od 17 hodin, jak bylo v plánu, ale už o půl jedenácté. Takže dopolko na „fočus“ a odpolko k vodě…

„Panují velká vedra. Dopolední teploty by měly být o něco příznivější,“ vysvětluje Radek Klier, PR manažer pardubického klubu.

Pardubičtí fotbalisté si už jeden zápas v horkém počasí v tomto týdnu střihli. V Rakousku uhráli památnou remízu s Galatasaray SK. Jejich hráč Adam Lupač glosoval takto: „Parno fotbalu moc neprospívá. Máme však mladý tým, kterému nedělá problémy se přizpůsobit.“

Duel s Vlašimí bude i testem na klimatické podmínky.

„Přípravu ztěžuje počasí, ale nejde si ulevovat. Stejná vedra budou pravděpodobně také příští týden, kdy startuje liga,“ přemítá Krejčí.

S fanoušky v zádech

V sestavě se znovu objeví Dominik Janošek. Tentokrát už jako nový kmenový hráč FK Pardubice. Smlouvu podepsal rovnou na tři roky.

„Bylo jasné, že nebudu pokračovat v Plzni. Přiznávám, že prioritou bylo zahraniční angažmá. To se nepovedlo, ale když se ozvaly Pardubice, byl jsem rád. Především proto, že zájem klubu byl dlouhodobý a teď budu chtít tuto důvěru vedení klubu splatit,“ slibuje Janošek.

V lize není žádným zelenáčem. V nejvyšší soutěži má nasbíral 105 startů a dva góly.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Brna přišel do Plzně ze Slovácka před čtyřmi lety. Zkušenosti sbíral na hostováních v Mladé Boleslavi, Zlíně a v ostravském Baníku, kde nastupoval letos na jaře.

„Myslím si, že patřím k tvořivějším hráčům. Snažím se být tím, kdo spoluhráčům dělá servis a připravuje jim dobré pozice,“ říká teď již pardubický záložník.

Fotbalové prostředí však není to jediné, co ho do Pardubic přivedlo. Když do svého nového působiště Janošek přijížděl, tak si nemohl nevšimnout nově vznikajícího stadionu.

„Všichni kluci v týmu o tom mluví a těší se na jeho otevření. Podmínky budou určitě skvělé a doufám, že fanoušci budou na naše utkání chodit. Půlrok to ještě vydržíme v Ďolíčku a pak už budeme bojovat doma, s pardubickými fanoušky za zády!“ vyhlašuje nová posila, Dominik Janošek.