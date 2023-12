Loučení s podzimní částí FORTUNA:LIGY i kalendářním rokem 2023 vyšlo pardubickým fotbalistům na jedničku. Po povedených výkonech bez bodu proti Spartě či Mladé Boleslavi se svěřenci trenéra Kováče dočkali satisfakce. Východočeši na domácím hřišti pozorně bránili a dvakrát udeřili. Vítězství 2:0 řídili Tomáš Zlatohlávek a Kryštof Daněk.

Pardubice zakončily podzimní část dvoubrankovou výhrou nad Slovanem Liberec. | Foto: David Haan

Do pardubické sestavy se po pauze vrátil Kryštof Daněk. Na liberecké straně naopak oproti minulým utkáním chyběl Ghali, který si odpykává trest za červenou kartu. Byli to právě hosté, kteří si vypracovali po chladném začátku první náznak šance. Po Preislerově přihrávce do vápna se k zakončení dostal Horský, ale s jeho zakončením si v klidu poradil Kinský.

K útoku se následně vydali fotbalisté domácího celku. Snaha se vyplatila a Tomáš Zlatohlávek poslal Pardubice do vedení po průnikové přihrávce od Vojtěcha Patráka - 1:0.

Ve 20. minutě reklamovali Liberečtí ruku po závaru ve vápně, Var však žádné porušení pravidel neviděl a hra tak pokračovala dál. Míč se následně pohyboval spíše na kopačkách hostů, což vygradovalo až v nadějný přímý kop. Ten byl sice bravůrně kopnutý od slovenského reprezentanta Tupty, ale v ještě hezčím stylu zasáhl Antonín Kinský.

Více ze hry měli i nadále svěřenci trenéra Kozla a Pardubice čekaly na rychlé protiútoky. Pár náznaků brejků sice bylo, ale skóre se v prvních pětačtyřiceti minutách již neměnilo a za vedoucího stavu šli do kabin domácí.

Daňkovo razítko na vítězství

Druhou půli začli aktivněji domácí a málem se radovali ze druhé branky. Bačkovského v bráně hostů pořádně protáhl střelou z dálky Daněk. Slovo či spíš míč si nasledně přebrali svěřenci trenéra Kozla. V nadějné příležitosti byl Višinský, ale jeho akrobatická střela nůžkami neměla potřebnou razanci a Kinský míč lapil.

Po jednom z brejku, v 54. minutě, se nejlépe zorientoval v libereckém vápně Zlatohlávek, ale druhou branku nepřidal. Slovan se následně opět vrhl do ofenzivy a radost ze vstřelené branky měl Kulenovič, který si nejdůrazněji počínal ve vápně a prostřelil Kinského. Oslavy však rychle přerušil pomezní rozhodčí, který nachytal úspěšného střelce v ofsajdovém postavení.

Co se nepovedlo na jedné straně, tak vyšlo na druhé. Pardubice nadále byly připravené na rychlý protiútok, který se jim v průběhu 66. minuty vyplatil. Michal Hlavatý dostal přesnou přihrávku do běhu a záložník domácích následně vysunul do osamoceného úniku Kryštofa Daňka. Ten obehrál v brankovišti Bačkovského a skóroval do odkryté klece - 2:0.

O snižující trefu se snažil střídající Rabušic, ale z voleje pálil mimo. Kaňku na povedený výkon domácího celku dal Mukwelle, který po faulu na jednoho z hostů uviděl rovnou kartu. Pardubičtí již v deseti udrželi dvoubrankové vedení a připsali si před zimní pauzou důležité tři body do tabulky FORTUNA:LIGY.