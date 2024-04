Jakoby jeden problém nestačil. FK Pardubice v domácím střetnutí s Českými Budějovicemi pouze remizoval a nedokázal tak navázat na povedené vítězství v Olomouci. Po utkání se však kromě výkonu musely řešit jiné nepříjemné záležitosti. Fanoušci hostů totiž odjížděli z východních Čech zmoklí jako slepice. Hasiči je skropili vodou kvůli řádění v kotli a vše má dohru pár dní po incidentu. Server hooligans.cz informoval, že zasahující hasič měl nadýchat a mít více než dvě promile alkoholu v krvi.

Zásah hasiče proti již zmiňovaným fanouškům při zápase mezi FK Pardubice a Dynamem České Budějovice. | Video: hooligans.cz

No pyro, no party… Heslo, kterým se prezentují Ultras nejednoho klubu. Najdou se fanoušci, kteří se s tímto stylem fandění neztotožní a jiní si zas nedokážou představit utkání bez rozsvíceného chorea. To ať si každý již posoudí sám, zda je pyro na obtíž či ne. Jedno je však jisté. Oficiálně je to zakázané a proto musí být při každém utkání přítomen hasičský sbor, který veškeré snahy fanoušků má zastavit.

To se stalo i v Pardubicích během zápasu domácího týmu s Českými Budějovicemi. Členové Ultras klubu z jižních Čech si připravili na podporu svých miláčků dýmovnice a hasiči tak museli reagovat. Zásah se nesl ale v poněkud zvlášním duchu a jeden z hasičů následně "kropil" fanoušky z bezprostřední blízkosti již po samotném zásahu (viz. přiložené video).

Vše vygradovalo až do takových výšin, že si fanoušci stěžovali na hasiče, který údajně měl nadýchat 2.6 promile. To však vyvrací samotný klub, který se k celé situaci vyjádřil následovně.

"O celé situaci jsme samozřejmě věděli a jako klub jsme vyhodnotili zásah jako neadekvátní. I proto jsme se jménem všech omluvili Českým Budějovicím a jejich fanouškům za způsobené potíže při zápase. Informace o tom, že by jeden konkrétní hasič měl nadýchat promile alkoholu v krvi je však nepravdivá. Již zmíněný příslušník podstoupil dechovou zkoušku u Městské policie Pardubice a nenadýchal nic," komentuje situaci tiskový mluvčí FK Pardubice Radek Klier.