Nejhezčí gól kariéry, ale efekt nulový. Tomáš Zlatohlávek zažívá v posledních týdnech výbornou formu a po gólu v Českých Budějovicích a Jablonci se prosadil také na domácím hřišti proti Spartě Praha. Byť jeho trefa zvedla ze židlí všechny příomné diváky, tak efekt v podobě získaných bodů se opět nedostavil. Nutno říct, že výhru Sparty 2:1 musel potvrdit v samotném závěru VAR, který odvolal vyrovnávající branku Mukwelleho.

William Mukwelle se postaral o vyrovnávající branku. VAR však našel ofsajd a Pardubice tak musely kousat těsnou prohru 1:2. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

"Nehodnotí se mi to dobře, jelikož jsme nepřidali body do tabulky. Mrzí nás to, ale za předvedenou hru se nemusíme stydět. Spartu jsme potrápili a dokonce jsme přidali vyrovnávající trefu na 2:2, ale bohužel nám ji VAR odvolal," mrzelo po prohraném domácím zápase Tomáše Zlatohlávka.

Třiadvacetiletý útočník se prosadil v této sezoně třikrát, když byl úspěšný v Českých Budějovicích, Jablonci a teď i v domácích Pardubicích. Právě jeho poslední, nedělní, trefa proti Spartě snesla tvrdé měřítko…

"V dospělém fotbale jsem ještě takovou branku nedal. Budu ji rozhodně považovat za jednu z nejhezčích v mé kariéře. Mě to ale nepřekvapilo. Snažím se tyhle situace trénovat a jsem rád, že se mi to vyplatilo," říká střelec jediné pardubické branky.

I když, není úplně jisté, jestli jediné… Východočeši se nadechli v samotném závěru zápasu k vyrovnání, o které se nakonec postaral po rohovém kopu Mukwelle. Po dlouhém zkoumání u videa byla však branka z důvodu ofsajdu, odvolána.

"Byli jsme s klukama v kabině z toho zklamaní. Když jsme ten vyrovnávající gól viděli, tak VAR asi objevil milimetrový ofsajd. Bylo to opravdu na hraně. Pan Petřík to ale asi objevil správně, když to zrušil. Se spoluhráči si ale myslíme, že gól měl platit, když rozhodčí ani nezvedl praporek. Je to pro nás opravdu veliká škoda," vrací se Zlatohlávek ke zřejmě osudnému momenu zápasu. Nutné je i připomenout penaltovou situaci. Po faulu na Tomáše Solila se Michal Hlavatý už chystal zahrávat pokutový kop, ale sudí následně vrátil situaci před vápno hostů a zahrával se tak pouze přímý kop.

Zdroj: Youtube

Vytáhlý útočník se díky poslední brance stal společně s Kryštofem Daňkem nejlepším střelcem Pardubic. Nachází se v ideální formě?

"To úplně nevím. Já se snažím trenérovi splácet důvěru. Vážím si toho, že mě drží od Budějovic v sestavě a doufám, že týmu budu nadále svými brankami pomáhat," dodává.

Co řekl po utkání trenér Radoslav Kováč?

"Chtěl bych poděkovat lidem, kteří se podíleli na tom, aby se mohlo hrát. Odvedli skvělou práci. Co se týče zápasu, tak si myslím, že jsme hráli velmi dobře. Změnili jsme trochu taktiku. Nastoupili jsme se třemi obránci uprostřed, protože jsme věděli, že je Sparta skvělá v meziprostorech. Tam jsme cítili největší nebezpečí. Při první trefě Krejčího se nám to nepodařilo pohlídat a druhý gól se dal odkopnout, dali jsme si ho sami. Od nás to bylo jinak ale dobře odpracovaný. Škoda, že jsme nepřidali alespoň bod. Naše domácí bilance není dobrá, což si moc dobře uvědomujeme. Musíme to pro diváky zvládnout v posledním kole. Čeká nás i výjezd do Karviné, kde to pro nás bude neskutečně důležité. Musíme se výborně připravit."