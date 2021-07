Dalším soupeřem Pardubic měl být Jablonec, který ovšem naplánovaný zápas zrušil. Východočeši tak nikam necestovali, náhradou byl úterní duel proti Viktorii Žižkov na stadionu Pod Vinicí.

Pardubičtí znovu vstřelili tři branky a připsali si další vítězství. V první půli předvedl povedená zakončení Dominik Kostka, jenž skóroval dvakrát. Vydařené akce ukázal i Žižkov, dva důležité zákroky vytáhl pardubický brankář Letáček.

„Zápas nám naznačil, že směrem dopředu to není úplně špatné. Vypracovali jsme si i další příležitosti, které jsme neproměnili. Ještě nejsem úplně spokojený s obrannou činností, tam se musíme zlepšit,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

V první půli nastoupil i Michal Beran, jeden z nových hráčů v kádru Pardubic. „Michal je trochu jiný typ než byl Michal Hlavatý. Myslím, že si na to zvyká,“ dodal Krejčí.

Více nováčků opět dostalo prostor po přestávce. Třetí gól přidal jeden z nich – Ladislav Dufek. „Měl tam dobré věci a dal gól, když zavřel zadní tyč. Bude se tady zlepšovat," řekl Krejčí s tím, že některé hráče chtěl vidět na různých pozicích.

"Chtěli jsme se podívat, jak třeba Cadu hraje přes nohu. Chceme si to vyzkoušet, abychom pak věděli, co můžeme v lize očekávat," doplnil kouč. Do posledních dvou zápasů už nezasáhl Lukáš Cienciala z Baníku Ostrava, jenž v Pardubicích pokračovat nebude.

Další zápasová prověrka je na programu v sobotu, kdy Pardubice nastoupí v Přelouči proti slovenskému Trenčínu (16.00).

Pardubice – Žižkov 3:1

Fakta - branky: 9. a 43. Kostka, 77. Dufek – 67. Batioja. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Bečvář. Poločas: 2:0.

FK Pardubice – 1. poločas: Letáček – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Kostka, Solil, Beran, Tischler – Černý. 2. poločas: Letáček – Halász, Toml (70. Šejvl), Jakab, Cadu – Ramos Junior – Dufek, Červ, Solil (70. Beran), Sokol – Huf.

FK Viktoria Žižkov: Soukup - Řezáč, Březina, Žežulka, Muleme - Sixta, Súkenník - Bazal, Richter, Nabiyev – Batioja (střídali: Tvaroh, Skopec, Petrlák, Zeman, Myška, Štěpánek).