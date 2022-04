Už to souvisí s psychikou

První velkou šanci zahodil za bezbrankové stavu Vacek. Druhou při jednogólové ztrátě Kostka. Za stavu 0:3 pak nezaznamenali čestný úspěch ani Matějka a opět Kostka.

„Nezachytili jsme úvod zápasu a ocitli jsme se pod velkým tlakem Slavie. Postupem času jsme ale hru vyrovnali a dostali se do obrovské šance, kterou však Vacek nedal. V opačném případě by to byl jiný zápas. V závěru prvního poločasu se projevila nezkušenost dorostence, který vyrobil naivní penaltu. Hanč je ale mladý hráč. Slavii vedoucí gól trochu uklidnil a ten druhý pak definitivně rozhodl, uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Už už to vypadalo, že jeho svěřenci udrží do poločasu Slavii na uzdě. Jenže přišla osudová chyba novice Hanče.

„Nikdo ale na něho v kabině neřval. Naopak, snažili jsme se Hančíka povzbudit. První start v lize a zrovna na Slavii. Byl do toho vhozený po hlavě. Jeho faul pramenil z nezkušenosti, ale tím si musí projít,“ neláme nad ním Krejčí hůl.

Tomu se před utkáním rozpadla i další stoperská dvojice Hranáč – Čihák. A tak na tento post vyslal do hry dorostence Hanče . Kromě něho ještě Mareše do zálohy. Pro oba se jednalo o premiéru.

„Oba podali solidní výkon. Necháváme si je v kádru,“ dodává Krejčí.

Vacek je na spoluhráče pyšný

Vedení pardubických barev měl na kopačce zkušený Vacek. Po přiťuknutí Patráka se ocitl Mandousovi tváří v tvář. Slavistický gólman ale jeho střelu vyrazil na roh.

Když se hraje na Spartě, v Plzni nebo tady na Slavii, tak se zápas odvíjí od toho, jestli jsme schopni dát gól. Věřím tomu, že kdybych svou šanci proměnil, tak ten zápas mohl vypadat jinak. Ale to jsou kdyby. Je to škoda. Výsledek je pro nás krutý,“ opakuje slova trenéra Kamil Vacek.

„Věděli jsme, že Slavia na nás vlétne od první minuty. To se také potvrdilo. Kohokoli postaví, tak jsou ohromně silní. Myslím si, že jsme jim to hodně hodně znepříjemnili. Ať už moje šance nebo i ty ostatní, co jsme měli. Pak je velká škoda, že jsme jim darovali těsně před poločasem penaltu. Ta pak změnila ráz celého utkání,“ má jasno Vacek.

Bývalý reprezentant přišel Pardubice zachránit v zimě. Zatím se však jeho novému týmu lepí smůla na kopačky.

„Od začátku mého působení je to strašně náročné. Nejdříve nás přibrzdil norovirus, potom jsme se potýkali s červenými kartami. I když to může znít trochu zvláštně, tak jsem na naše kluky pyšný, jak to zvládají. Věřím tomu, že máme morální sílu a zbývajících sedm zápasů odehrajeme tak, jak nejlíp umíme,“ burcuje Vacek.

Nešťastník u zpovědi

Debut, na který nezapomene. Po utkání však měl smíšené pocity. Věkem ještě dorostenec Matyáš Hanč podal solidní výkon, ovšem pokazil si ho „dětským“ faulem. „Je to pro mě bolestivá situace. Už jak jsem šel na zem, tak jsem věděl, že to bylo špatné rozhodnutí. Omlouvám se všem pardubickým fanouškům i klukům z týmu. Beru to na sebe. Může mě do budoucna jenom poučit. Budu se snažit podobných zákroků vyvarovat,“ sypal si popel na hlavu Hanč. Premiéra v první lize a hned úřadující a možná budoucí mistr. To se mu bude hezky číst fotbalový životopis… „Byl to neuvěřitelný pocit hrát před takovým publikem a proti tak kvalitním hráčům. Přijal jsem to s pokorou, bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny Hanč. „To, že nastoupím, jsem věděl den dopředu. Nepopírám, že jsem nebyl nervózní. Spolu s Dominikem Marešem jsme dostali od trenéra pokyny, které máme plnit. S výsledkem ale rozhodně spokojený nejsem,“ podotýká Matyáš Hanč. Oba dva mladíky trenéři pochválili za výkon i přístup. "Nevím, jestli si to zasloužíme. Víme, jak na tom jsme v tabulce a potřebovali jsme získat tři body. Trenérovi samozřejmě děkujeme za příležitost, ale spokojeni budeme až získáme vítězství,“ říká uvědoměle Matyáš Hanč.