Klíčové momenty? Červená karta a k tomu ještě penalta v nastavení prvního poločasu. Brazilec Cadu na hranici pokutového území trefil nohou místo míče opavského Žídka do hlavy. Byl vyloučen, nařízenou penaltu pak proměnil Tomáš Smola.

"Podle mě zbytečný zákrok, i když nevím, jak by to dopadlo, kdyby do toho Cadu nešel bezhlavě. Někdo to chce za každou cenu hrát, ale v té chvíli to bylo nesmyslné," okomentoval penaltovou situaci pardubický trenér Jaroslav Novotný.

První půle pro hosty nezačala rozhodně tak špatně, jak skončila. Do šancí se dostali Ewerton, jenž střílel vedle, nebo Solil, jehož střelu vyrazil gólman Digaňa.

Jenže potom utekl opavský útočník Čvančara a při zákroku se zranil brankáře Marek Boháč. Ze hřiště ho odnesli s poraněným kolenem na nosítkách, do hry šel ve své prvoligové premiéře Jiří Letáček.

"První poločas nebyl z naší strany špatný. Dostali jsme se do několika příležitostí, i když ne vyložených," dodal kouč Novotný.

Do druhé půle už pak hosté nastoupili jen v deseti, ale hráli aktivně směrem dopředu. Na vyrovnání nedosáhli ani po přímém kopu Čelůstky, v dalších zajímavých situacích Huf podklouzl a Pfeifer střílel mimo. Stav 1:0 vydržel do konce.

"Ve druhé půli jsme chtěli srovnat. Dařilo se nám tlačit, klukům musíme poděkovat za výkon. I v deseti mužstvo šlapalo na doraz. S bodem bychom byli spokojení, je to pro nás smutné," řekl Novotný.

Nejhorší zprávou je ovšem ztráta Marka Boháče, který bude podle prvních informací zřejmě chybět delší dobu. "Říkal, že už s tím má zkušenosti, vypadá to na vazy. Cítil to hned v té chvíli, kdy se mu to stalo. Odhadoval to na devět měsíců, má s tím zkušenosti, ale zatím těžko říct," uvedl trenér Pardubic.

Opava - Pardubice 1:0

Fakta – branka: 45+6. Smola z penalty. Rozhodčí: Zelinka – Dresler, Dohnálek. ČK: 45+4. Cadu (Pardubice). ŽK: Žídek, Nešický, Hellebrand - Čelůstka. Bez diváků. Poločas: 1:0.

SFC Opava: Digaňa – Didiba, Kulhánek, Žídek (46. Březina) – Harazim (70. Mondek), Nešický, Řezníček (80. Hellebrand), Tiéhi, Helešic – Smola (70. Dedič), Čvančara (85. Rataj).

FK Pardubice: Boháč (29. Letáček) – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (60. Huf) – Tischler, Hlavatý, Solil (84. Pfeifer), Ewerton (46. Prosek) – P. Černý (46. Kostka).