Už ve 3. minutě hosté neubránili standardní situaci Slovácka. "Utkání se nám nepovedlo, hlavně úvod. Do patnácté minuty jsme prohrávali o dva góly. Za stavu 1:0 jsme mohli odpovědět, ale Kostku domácí brankář vychytal. Pak jsme šance neměli, v první půli byli domácí lepším týmem," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Na 2:0 zvýšil ve 14. minutě Milan Petržela, jenž přeloboval brankáře Jakuba Markoviče. "Chceme od Jakuba, aby byl nahoře, nevím, jestli to nebylo moc. To ať si zhodnotí trenér brankářů. Chybu udělal hlavně Cadu, když špatně rozehrál a Petržela se dostal do šance," ohlédl se Novotný.

"Soupeř na nás byl velice dobře připravený, my jsme do zápasu vstoupili špatně. Dělali jsme jednoduché chyby a inkasovali jsme," dodal pardubický záložník Emil Tischler, jenž nastoupil proti svému bývalému klubu. Na jeho lavičce chyběl trenér Martin Svědík, který byl kvůli disciplinárnímu trestu jen na tribuně.

Pardubice se nadechly po hodině hry, kdy z přímého kopu snížil Brazilec Cadu. "Ve druhém poločase se hra vyrovnala, Cadu skóroval po krásném trestňáku. V závěru už jsme se do žádné gólovky nedostali, domácí zaslouženě vyhráli. Měli více šancí a zároveň větší elán," poznamenal trenér Pardubic Novotný.

Velká šance na vyrovnání už nepřišla. "Měli jsme soupeře dostat ještě více pod tlak, hrát jednodušší míče a držet je více na zemi. Slovácko si hlídalo dobře náběhy," uzavřel Tischler.