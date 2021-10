Druhé místo v kvalifikaci o MS je třeba. Šilhavému jde o lepší nasazení

Na první pohled o nic nejde. Čeští fotbalisté se do baráže o mistrovství světa v Kataru v roce 2022 (na 99 procent) procpou i ze třetího místa v základní skupině. A to díky triumfu v Lize národů, nové to soutěži, jejíž druhý nejvyšší level ovládli v minulém roce. Takže jistotu mají. Přesto Alex Král, jeden z klíčových záložníků, před duely s Walesem a Běloruskem říká jasně: „Chceme druhé místo.“

Trenér Jaroslav Šilhavý během čtvrtfinále Eura proti Dánsku. | Foto: ČTK

Jen připomeňme, že první figura je sci-fi. Drží ji Belgie, jeden z favoritů na titul světového šampiona, na jehož hřišti Češi nedávno padli 0:3. Rozdíl byl znatelný. „Byla jasným favoritem, kvalitu a dominanci potvrdila. Už ji těžko někdo předhoní,“ uznal kouč národního mužstva Jaroslav Šilhavý. Kalamita pro Šilhavého. Kraj obrany je znovu bolavým místem reprezentace Přečíst článek › Hraje se tedy o druhý flek, což se nakonec čekalo. Belgie je ultrasilná, její tým je našlapaný hvězdami z klubů kalibru Chelsea, Real Madrid či Manchester City. Češi na takovou úroveň v současnosti nedosahují. I proto myslí na stříbrnou pozici, k čemuž však potřebují porazit Wales, s nímž na jaře prohráli. „Věřím, že oba kvalifikační zápasy s Walesem a Běloruskem úspěšně zvládneme,“ řekl v rozhovoru pro asociační časopis Gól útočník Patrik Schick. Hlavním motivem je případné nasazení. V semifinále baráže hraném na jedno utkání by totiž mužstvo bylo nasazené. „Druhé místo je důležité. V semifinále baráže bychom totiž hráli doma,“ upozornil Šilhavý. Jak do Kataru? Z evropské větve kvalifikace postoupí přímo na fotbalové mistrovství světa do Kataru vítězové deseti skupin. K nim přibudou tři mužstva. Evropa, byť je nejsilnější kontinent, má na šampionátu pouze třináct míst z celkových dvaatřiceti. Kritika z Anglie: Souček byl nejhorší, na West Ham se valí otázky Přečíst článek › Čechů se (prakticky) týká už jen boj o baráž. Do ní postoupí deset celků z druhých míst ve skupině, plus dva vítězové skupin v soutěži Liga národů. Tento úspěch reprezentace zapsala vloni na podzim. Jak bude dvanáctičlenná baráž probíhat? Mužstva se rozdělí na tři skupiny po čtyřech. 24. a 25. března sehrají semifinále na jedno utkání, finále (opět na jediný zápas) přijde na řadu 28. a 29. března. Samotný šampionát začíná 21. listopadu 2022.