Evropská liga už za týden. Teď se hraje o to kde – a s kým

Za týden to vypukne. České týmy vstoupí do Evropské ligy. Jenže… Fotbal řeší jako poslední. V dobách normálních by se hlavní opory Sparty, Slavie a Liberce ve čtvrtek vrátily do klubů z reprezentačních srazů, připojily by se ke spoluhráčům a chystaly se na víkendovou ligu.

Radost fotbalistů Sparty. | Foto: ČTK / ČTK

V hlavách by však už měly myšlenky na velké zápasy, na vstup do Evropské ligy. Protože kontinentální poháry, to je fotbalová bašta – TOP úroveň, kde se navíc dají vydělat velmi pěkné peníze. Jenže letos je zásluhou čínské breberky vše jinak. Neúspěch, zklamání. Čeští fotbalisté prohráli ve Skotsku Přečíst článek › Doba nejistá, tak by se dal označit rok 2020. Ano hrát se bude. Teď jde o to kde. Slavii tato potíž (nyní) netíží, příští čtvrtek se předvede v Izraeli, kde ji čeká přemožitel Plzně z play off Hapoel Beer Ševa, Kde se bude hrát? V případě duelů Sparty (Lille) a Liberce (Gent) však panují pochyby. Stále není jasné, zda ministerstvo zdravotnictví povolí konání duelu v Česku. A to i přesto, že před pár dny ministr Roman Prymula prohlásil: „Na utkání Evropské ligy výjimku nepochybně udělíme.“

Ve středu v podvečer to však nebylo potvrzené. „Je to ve schvalovací procesu,“ řekl Milan Hnilička, šéf Národní sportovní agentury. Sparta i Liberec by musely v případě záporné odpovědi žádat soupeře a evropskou federaci o přehození pořadatelství, popřípadě využít stadiony v Rakousku, Německu či Polsku. Sportovní Česko v zajetí koronaviru. Fotbalisté chtějí trénovat v Polsku Přečíst článek › „V této době, která lidem bere hrozně moc iluzí, by bylo potřeba, aby byla fotbalová činnost prezentovaná jako bezpečná zóna,“ vykládal liberecký kouč Pavel Hoftych pro web Slovanu. „Aby utkání Sparty i Liberce ukázala naši republiku jako bezpečnou oblast… Věřím, že když budeme hrát doma, jsme schopni odehrát slušný zápas i proti favoritovi.“ Kolotoče kolem pořadatelství nejsou jediným zádrhelem. Všechny tři pohároví zástupci řešili: 1. nemožnost trénovat v plném složení, v Česku se mohou scházet skupiny maximálně po šesti lidech. 2. koronavirus v mančaftu (nebo jeho ohrožení). V prvním případě kluby zabodovaly, od čtvrtka se připravují v plném složení. Koronovirová současnost je však v týmech ještě zapeklitější. Vezměme to jeden mančaft po druhém. Panenka byl propuštěn z nemocnice. Stále se ale potýká se zápalem plic Přečíst článek › Slavia: Z reprezentace se jí vrátil pozitivní záložník Tomáš Holeš. „Žádné příznaky onemocnění naštěstí nepociťuji, cítím se dobře. Teď zůstávám doma. Bohužel se nedá nic dělat, trápí to u nás hodně lidí,“ vzkázal. Vedle toho se v kádru, jež byl preventivně otestován, objevily další tři případy. Proto včera Slavia netrénovala a další program bude řešit po čtvrtečních (kolikátých už?) testech. Hložek? Dočkal? Sparta: Letná byla první, kdo oznámil jména svých pozitivních hráčů, ta otevřenost se cenila. Navíc se velmi rázně ohradila proti stopce pro nejvyšší soutěž. Nyní však ligový lídr mlčí. Nechce komentovat ani jednání o změně podmínek pro trénink. Každopádně řeší případy reprezentantů Adama Hložka a Bořka Dočkala, kteří se předčasně vrátili ze srazu národního mužstva. Repre i Liga mistrů. Radslavický Matyáš si plní sny mezi neslyšícími Přečíst článek › Liberec: Slovan se zdá být odolný, jednu kauzičku přesto musí pro zápas Evropské ligy zvládnout. Středopolař Kamso Mara, jedna z klíčových postav základní sestavy, dorazil s podezřením ze guinejské reprezentace. Jeho tým byl zasažen, Mara včera otestován – a uvidí se, jak dopadne. Ostatně to platí také o všech ostatních.

