V mnoha evropských sportovních klubech už najeli na úsporný režim. Součástí takového programu mohou být i redukce platů fotbalistů. A právě k těmto krokům se začínají uchylovat i české fotbalové kluby.

Přistoupil k tomu například jablonecký majitel Miroslav Pelta. Sponzoři musí utahovat kohoutky s financemi tekoucími třeba právě do sportu, neboť mají v mnohých případech co dělat, aby zvládli poplatit své zaměstnance a vlastní provoz. Na severu Čech tak přišli s návrhem samotní hráči.



„My sami hráči to vnímáme tak, že je potřeba klubu nějakým stylem pomoct. Každý se stará sám o sebe, ale musí koukat i na ostatní. Po domluvě s prezidentem jsme přišli s nějakým návrhem, když se teď nehraje a trénuje se individuálně, tak aby se zredukovaly naše finance. A tím bychom ulehčili trochu rozpočtu a fungování klubu,“ nastínil kapitán Tomáš Hübschman.

„Určitě to každý vnímá tak, že bychom nechtěli, aby v Jablonci fotbal skončil nebo aby klub měl problémy kvůli tomu, že v uvozovkách ,teď nehrajeme, ale bereme pořád peníze´,“ doplnil zkušený fotbalista.

Podobně se zachovali i v nedaleké Mladé Boleslavi. „Nehrají se zápasy, nekonají se týmové tréninky. Hráči se připravují individuálně podle převzatých plánů od hlavního a kondičního trenéra. Proto po vzájemné dohodě, na jejímž znění se shodli prezident klubu Josef Dufek, trenér mužstva Jozef Weber a kapitán prvoligového týmu Marek Matějovský, budou fotbalisté smluvně vázaní v FK Mladá Boleslav pobírat platy snížené o dvacet procent v příštích šesti kalendářních měsících,“ zní prohlášení z mladoboleslavského stadionu.