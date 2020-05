Rychlík od postranní čáry promine, následující řádky už nejsou o něm, ale o vzniklé situaci (a jejím počátku). Stačí se podívat na kádr současné Plzně: v brance Aleš Hruška, v obraně Jakub Brabec, v záloze Aleš Čermák. Kdysi kovaní „rudí“ chlapíci, najednou esa u velkého soupeře. V týmu Viktorie najdete i další hráče, kteří prošli Spartou. A co teprve roky minulé…

Je to plus minus dvanáct let, co se Plzeň stala pro sparťany atraktivní destinací. Vše načal Pavel Horváth.

Krásných sedm let

„Já tam přitom šel dohrát svou kariéru. V klidu,“ usmívá se bodrý rodák z Prahy, jenž nyní trénuje Příbram.

Klid a pohodu na Letné neměl - Spartu opouštěl v létě roku 2008 poté, co jej vyštvali fanoušci. Vulgarity, neochota vedení (v čele s Danielem Křetínským) s tím něco dělat… Nabízelo se angažmá v Rakousku, leč on kývl Plzni. „Podepsal jsem původně jen na dva roky, ale nakonec z toho bylo krásných sedm let,“ žasne někdejší reprezentant, který nedávno oslavil 45. narozeniny.

Viktorii dovedl jako kapitán k zisku tří mistrovských titulů, triumfům v poháru, Superpoháru, ale i do osmifinále Evropské ligy a dokonce si poprvé v životě zahrál hlavní fázi Ligy mistrů - hned dvakrát. „Nejen mně, ale celému mužstvu se splnil sen. Do té doby jsme vše sledovali jen v televizi,“ vzpomíná na souboje s Messim, Zlatanem a dalšími hvězdami světového fotbalu.

Mimochodem víte, že během kvalifikace na EURO 2012 nebyl daleko od návratu do reprezentace? „Opravdu jsme se o tom s Michalem Bílkem bavili,“ přiznává Horváth. Pozvánku ale nakonec nedostal. „Ani jsem s tím nepočítal. Bylo mi už pětatřicet a měli jsme řadu mladších a lepších hráčů.“

Horváth nebyl prvním „odloženým“ sparťanem v Plzni, krátce před ním tam zamířil i brankář Tomáš Poštulka (plus neprosadivší se David Limberský a Milan Petržela). Záhy se stejným směrem vydali ještě Jan Rezek s Danielem Kolářem, čímž nastal (spolu s příchodem trenéra Pavla Vrby) nejen počátek plzeňské fotbalové pohádky, ale zároveň i rivality mezi Viktorií a Spartou. „Nečekal jsem, že se nás sejde tolik. Zřejmě v tom hrál svou roli i agent Ondrej Chovanec, který nás všechny zastupoval,“ zmiňuje Horváth.

Pochopení v kabině

V šedivé šatně na starém zrezivělém stadionu neměl snad nikdo problém. Ani kvůli sparťanské minulosti. Žádná žárlivost, žádné naschvály. „Se vší úctou ke všem ostatním, ze Sparty přišli kvalitní a zkušení hráči, kteří měli pomoci, což tam všichni bez problému pochopili,“ uvádí Horváth.

Okolo špílmachra a šprýmaře se navíc vytvořila skvělá parta, která dosahovala vynikajících výsledků. I proto, že táhla za jeden provaz nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Jako důkaz může na závěr posloužit to, jak tehdejší plzeňský kapitán společně s Petrem Jiráčkem a Janem Rezkem dojížděli na tréninky. „Pravidlo bylo jasné. Jeden řídí a ostatní dva cestou platí kávu a zákusky,“ směje se Horváth.

Kdo ví, třeba teď na tuto „kliku“ naváže i Hybš spolu s Brabcem a Čermákem.

Víte, že… ?



Pavel Horváth začínal s fotbalem v Břevnově. Pokud hledáte spojitost s Matějem Hybšem, pak nejste zcela mimo. Nová posila Viktorie Plzeň chodila v téhle pražské čtvrti na střední školu.