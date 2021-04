„Když se ohlédnu zpět, tak moje cesta ve Slavii dopadla úplně neskutečně,“ přiznal po zápase v rozhovoru.

Výhra v derby je sladká, ovšem na začátku to nevypadalo tak snadno…

Byla na nás vidět únava a chyběla nám větší odvaha. Z naší strany to bylo takové nervózní a Sparta naopak hrozila. Měla nějaké závary a šance, které musel Koli (brankář Ondřej Kolář) pochytat. Naštěstí se nám pak povedla jedna akce, ze které jsem dal gól. Ten byl velmi důležitý. Uklidnil nás, navíc byl ideálně načasovaný do šatny.

Jak se seběhla vaše gólová akce?

Dostal jsem míč od Proviho (Lukáše Provoda) a šel na bránu. Nico (Stanciu) mi to krásně narazil do kroku, najednou jsem byl v dobré pozici a zkusil jsem obstřel. Naštěstí se mi povedla střela náramně a byl z toho gól.

Rozhodla tahle výhra o titulu?

Rozhodnuto o něm určitě není. Ale udělali jsme k němu obrovský krok. Máme vše plně ve svých rukách, máme komfortní náskok. Musíme jít zápas po zápasu, abychom nic nezkazili, musíme se soustředit. Je to ale jenom na nás.

Vaše začátky v Edenu byly těžké. Často jste seděl na tribuně a teď si fanoušci i trenéři nedokáží představit sestavu bez vás…

Když se ohlédnu zpět, tak moje cesta ve Slavii nakonec dopadla úplně neskutečně. Když jsem přišel, tak jsem nehrál. Vždy jsem se tu o svoje místo chtěl poprat. Potom mi trenéři našli nový post, kde jsem šanci chytll za pačesy.

Dovedl byste si tehdy představit, že během pár dnů dáte gól Arsenalu i Spartě?

Nedovedl. Nějak se to tak hezky sešlo. Možná jsem tomu šel naproti a byl jsem za to odměněn. Musím ale říct, že si plním sny. Gól tak slavnému klubu jako Arsenal, o pár dní později branka v derby. Jsou to opravdu krásné chvíle.