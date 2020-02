„Spartu měl vždycky v srdci. Je to klubista,“ přikývne Richard Jukl, šéf fotbalového Hradce, kde Václav Kotal působil jako kouč i sportovní ředitel. V úterý se obdivovatel Juventusu Turín dočkal. Stal se hlavním trenérem Sparty, nahradil vyhozeného Václava Jílka.

„Teď je to spíš o tom, že vzhledem k tomu, že jsem sparťan, dlouhodobý sparťan, za Spartu jsem hrál, tak chci Spartě pomoci dostat ji tam, kam patří,“ řekl poté pro klubovou televizi. Jeho posun od B-týmu, s nímž na podzim rozjel cestu za postupem do druhé ligy, však zase takovým překvapením není.

Kotal byl takříkajíc připraven jako železná rezerva. Nakonec už minulé léto, kdy byl Jílek ustanoven trenérem, byl Kotal na seznamu možností pro první tým. „Vašek byl dlouho opomíjený, když Sparta hledala trenéra, ale trpělivě si za tím šel,“ usmívá se Jukl. „Před časem zvolil mládežnickou reprezentaci, která mu nemohla dát až tolik, poté béčko Sparty. To byla cesta, jak se znovu dostat do povědomí,“ argumentuje.

„Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči,“ potvrzuje rovněž Rosický.

Pedant na taktiku

Také s rezervou (stejně jako předtím například s Hradcem či Brnem) uspěl s přísně svázaným stylem. „Taktika je u něj na prvním místě,“ potvrzuje obránce Pavel Košťál, jenž pod Kotalem kopal v Brně. „Myslím, že celý týden se bude věnovat taktické přípravě na Olomouc. Budou dělat rozehrávku, zakládání útoku,“ míní. „A myslím, že už v neděli bude znát jeho přínos,“ věří.

Uvidí se, na jaké rozestavení kouč vsadí. V Hradci velmi úspěšně zavedl hru na tři obránce, poté v tom pokračoval. Dá se čekat, že některým hráčům najde nová místa. Například talent Adam Hložek by se pod jeho vedením mohl posunout víc do středu hřiště, na post podhrotu.

To jsou však zatím jen domněnky, realita se ukáže až při prvním utkání v Olomouci. Jedna jistota tu však je. Kotal si půjde za splněním svých představ velmi vehementně. Takový je. „Je to svéráz. Má filozofii, které věří. Bude potřebovat podporu vedení, ale tu by v situaci, v níž Sparta je, měl mít,“ vykládá Jukl.

Zatím se zdá, že ano. Kotal by neměl být žádnou záplatou na pár měsíců. Pokud dokáže mužstvo posunout vpřed, na lavičce zůstane. Nedostal ani žádné konkrétní výsledkové cíle. „Vašek je respektovaný, zná prostředí. Tahle volba měla přijít dřív,“ je Jukl přesvědčený. „Nemohli tam dát žádného mlaďáka, kouč musí zvládnout osobnosti. Vašek navíc za sebou bude mít důležité lidi,“ doplní.

Na mysli má především Jaroslava Hřebíka, šéfa sparťanské mládeže, jednoho z klíčových mužů klubu, Kotalova letitého kamaráda. A to je silný spojenec…