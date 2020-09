V prvním utkání nové sezony deklasovalo 11:1 domácí Selmice. Hned pětkrát se prosadil JAKUB ČERNÝ. Jelikož více branek z dospělých v okrese nikdo nedal, stal se kanonýrem víkendu.

Jaká jste volil zakončení při jednotlivých trefách?

Dva góly jsem dával prakticky do prázdné po dvou talířovkách od Dana Bareše. Další dva jsem přidal střelou podél gólmana. A jeden jsem zaznamenal z penalty. Mohlo jich být ale víc. Nebyl to můj úplně povedený zápas.

Prosím! Kolik jich mělo být?

Těch šancí bylo na osm nebo devět gólů.

V kolikáté minutě jste dosáhl hattricku, ve fotbale vždy ceněné mety?

Hned v první minutě druhého poločasu. O čistý hattrick mě připravil Tomáš Velinský, který se vtěsnal mezi můj první a druhý gól.

Má holické béčko gólový sazebník? Kolik zaplatíte do týmové pokladny?

Máme. Každý hattrick stojí stovku do kasy. Naštěstí za další góly navíc se už neplatí. Akorát očekávám, že mě kluci zkasírují za článek v novinách (na oko se kaboní).

Vsítil jste někdy ve své kariéře pět branek?

Ano. Podařilo se mi to v I. B třídě i v nižších soutěžích. V krajském přeboru jsem dosáhl maximálně na hattrick. Zahrál jsem si divizi, ale jako tým jsme moc gólů nedávali.

Jaký zastáváte post v holickém béčku?

Někdy před dvaceti lety, kdy jsem začínal v krajském přeboru, jsem nastupoval na postu záložníka. Jak jsem stárnul, tak jsem přešel na stopera. Nicméně poslední půlrok jsem hrál v útoku a docela mi to tam padalo. A na hrotu jsem zůstal i v béčku. Když ale budu spalovat hodně šancí, tak mě dá trenér do obrany (směje se).

Podle počtu vstřelených branek holického béčka v loňské půlsezoně se zdá, že je v útoku každý…

Hodně jsme se vepředu točili a stále točíme. Většina zápasů byla a je jednoznačných, takže si vlastně ofenzivně zahrajeme všichni.

Váš spoluhráč Tomáš Kopřiva se stal nejlepším střelcem všech soutěží v Pardubickém kraji za loňský ročník. Máte motivaci ho sesadit z trůnu?

Nemám. Takhle to nevnímám. Tomáš dál o něco víc gólů než já. Rozhodně spolu ale nesoupeříme. Jdeme si zahrát pohledný kombinační fotbal a hrou se bavíme. Teď je zraněný, takže mám náskok. Ale až se vrátí, tak mě rychle dožene (úsměv).

Holické béčko zahájilo sezonu, tak jak ji skončilo. Se soupeřem si zahrálo bago. Je ten rozdíl ve kvalitě propastný také ve třetí třídě?

My jsme všichni vesměs kopali krajský přebor a ten rozdíl je diametrální. V podstatě se nedá porovnávat. Ale když jsme hráli přáteláky se špičkou okresního přeboru, jako se Chvojencem, nebo Mikulovicemi, tak to už byli rovnocenní soupeři.

Měl jste po koronavirové pauze větší hlad po fotbale?

Určitě. Vždyť to byl první mistrák po devíti měsících. Všichni jsme se těšili na ostré střety. Fotbal nám už chyběl. Chtěli jsme dát v Selmicích co nejvíc gólů. To se povedlo.

