Jestli si někdo užil nadílku od Mikuláše, tak to nejspíše byly fotbalistky české reprezentace. Svěřenkyně trenéra Karla Rady se totiž díky vítězství 4:0 probojovaly do A skupiny Ligy národů. Fanoušky v CFIG Areně pořádně zahřála v mrazivém počasí rána Dubcové, která nachytala slovinskou brankářku střelou z více než dvaceti metrů.

Radost českých hráček po vítězství nad Slovinskem a postupem mezi evropskou elitu do Ligy národů A. | Video: Tomáš Mach

I přes nepříznivé podmínky hráčky obou týmů vyběhly na skvěle připravený trávník v CFIG Areně. Trenér české reprezentace Karel Rada pro střetnutí se Slovinkami sáhl pouze k jediné změně. Namísto Kristýny Růžičkové, která v Pardubicích odehrála sezonu 2020/2021, dostala v poli přednost Tereza Krejčiříková.

Zdroj: Tomáš Mach

Tento tah, tedy ponechat téměř identickou sestavu, se ukázal jako správný. Češky diktovaly od prvních minut tempo hry a v jedenácté minutě mohla otevřít skóre Krejčiříková. Slovinská brankářka však nadvakrát předvedla skvělý zákrok a udržela prozatím čisté konto. Čísla na světelné tabuli se přece jen brzy měnila a nutno říct, že po světovém gólu. O ten se postarala Kamila Dubcová, která napřáhla z nějakých dvaceti metrů od brány a gólmanku Meršnikovou nachytala na švestkách.

V šestnácté minutě byly Slovinky blízko vyrovnání, ale Zverová nevychytala přihrávku před vápno a Lukášová tak mohla zůstat v klidu. Češky se rychle oklepaly po tomto zážitku a začaly opět utahovat pomyslné šrouby. Khyrová nejprve napálila břevno a následně prověřila Meršnikovou i na bližší tyč. Tyto snahy sice nevyšly, ale po dalším rohovém kopu od Khyrové se nejlépe ve vápně hostujícího týmu zorientovala Franny Černá a po velikém důrazu v brankovišti dotlačila míč až do svatyně Slovinek - 2:0. Svěřenkyně trenéra Rady i nadále diktovaly tempo hry, ale skóre se již v první půli neměnilo.

Zdroj: Tomáš Mach

Česká reprezentace neubrala na snaze vyhrát vysokým rozdílem ani ve druhé půli a fanoušky potěšila třetím gólem Andrea Stašková. Ta využila zaváhání jedné z hráček Slovinska a od poloviny upalovala sama na bránu. Tam ukázala svoji zkušenost a Meršnikové střelou do protipohybu nedala šanci.

Brzy se radovaly svěřenkyně Karla Rady počtvrté. Domácímu týmu vyšel ideálně rohový kop, který zahrávala Michaela Khýrová. Ta ideálně zatočila míč až do svatyně hostů - 4:0.

Lvice si již následně vítězství pohlídaly a míří mezi elitu do Ligy národů A.

"Z naší strany to byl nejpovedenější zápas v Lize národů. Předvedly jsme dobrý výkon se skvělým výsledkem. Postoupily jsme a teď to oslavíme," zářila po zápase Kamila Dubcová, která vstřelila úvodní gól zápasu. Její branka by mohla téměř aspirovat na Cenu Ference Puskáse: "Takový gól jsem už v minulosti dala, ale poslední dobou to byla jedna z nejhezčích tref. Určitě to také považuji to za jeden z nejdůležitějších gólů kariéry."

Radost z předvedeného výkonu měl i trenér české reprezentace Karel Rada: "Já jsem hrozně rád, že jsme do zápasu konečně vstoupili góly a vytvořili jsme si náskok. Pro sebedůvěru to bylo nesmírně důležitý. Pak už jsme to měli pod kontrolou a zvládli jsme to výborně. Holky strašně narostly po zápase s Běloruskem, to nás dokopalo a pomohlo nám v utkání se Slovinskem."