Lvice jdou do boje. CFIG Arena se podruhé během krátké doby stane dějištěm reprezentačního utkání. Po fotbalistech z kategorie U20 vyběhnou na travnatou plochu v centru Pardubic i dívky. Česká reprezentace žen zabojuje na východě Čech o postup do Ligy národů A v úterý od 19. hodin.

České fotbalistky v chladných podmínkách zabojují o postup do Ligy národů A. | Foto: FAČR

Andělská podívaná. Většina lidí se dnes večer bude těšit na mikulášskou nadílku. To však nebude případ fotbalových fanoušků. Ti vědí, že se Pardubice stanou dějištěm posledního zápasu Ligy národů B. České hráčky bojují o postup a mají více než dobře nakročeno. Svěřenkyně trenéra Rady si v posledním zápase připsaly velmi důležitou výhru 1:0 s Běloruskem a velmi jim pomohla i prohra Bosny se Slovinskem.

UEFA LIGA NÁRODŮ ŽEN – LIGA B - SKUPINA 4 Česko (1. místo, 10 bodů, skóre 7:4) vs. Slovinsko (3. místo, 6 bodů, skóre 4:5) Úterý 19.00, CFIG Arena Pardubice

„Jsem moc ráda, že jsme v sobotu vyhrály a že díky prohře Bosny máme postup ve vlastních rukou. Teď je to již pouze o nás. Pokud předvedeme stejně bojovný výkon jako proti Bělorusku a pokud k tomu přidáme na lepším terénu ještě více fotbalovosti, tak Slovinky musíme přehrát, a nakonec tu skupinu vyhrajeme,“ říká odhodlaně česká kapitánka Klára Cahynová.

Při pohledu na tabulku je zřejmé, že Češky mají postup ve svých rukách. K postupu z prvního místa jim stačí jakákoliv výhra. Pokud by v souběžně hraném zápase Bosna remizovala s Běloruskem, tak českým hráčkám bude taktéž stačit pouze remíza.„My ale chceme zápas určitě vyhrát. Každopádně porazit Slovinsko bude určitě ještě velký a obtížný krok. My to ale nepodceníme. I když jsme nad Slovinskem v září v prvním zápase vyhrály 2:0, tak ani tentokrát neočekávám lehké utkání. Navíc i vzhledem k počasí se bude hrát na těžkém terénu za těžkých podmínek. My si ale jdeme pro vítězství, chceme do Ligy A,“ říká obránkyně Eva Bartoňová.

Řekni, kde ty body jsou... Odpracovaný zápas, ale zase bez výsledku, mrzí Kováče

Na místo činu se vrací reprezentantka Kristýna Růžičková, která v Pardubicích působila v sezoně 2020/2021 a ráda by tak zúročila zkušenosti ze známého prostředí…

„Těším se moc, na působení v Pardubicích vzpomínám jen v tom nejlepším. V místě nového stadionu si pamatuji, že tam bylo naše tréninkové centrum. Od té doby jsem tam nebyla, tak jsem moc zvědavá.“ Kristýna Růžičková v sezoně 2020/2021 působila v Pardubicích.Zdroj: Radek Klier

Záložnice reprezentace žen se teď soustředí na dnešní střetnutí se Slovinskem.

„Je to zápas o všechno, takže chceme určitě uspět, ale jsme si vědomi, ze to nebude nic jednoduchého a nesmíme nic podcenit,“ uvědomuje si Růžičková. Utkání o postup do Ligy A startuje v pardubické CFIG Areně v 19. hodin.