Na straně druhé je tu vystoupení torza vysokomýtského Nejzbachu v Plzni, jež přineslo výsledek, jaký na úroveň nejvyšší tuzemské soutěže doopravdy nepatřía na pohled vyhlíží neuvěřitelně. Po necelých dvou minutách hosté inkasovali počtvrté a konečné skóre je rekordem celé historie českého futsalu, co se týče první ligy! Ten dosavadní padl před lety v zápase Sparta – VŠB TU Ostrava (26:2). Více to snad ani nebude potřeba komentovat…

Raději zpět do haly v Edenu, protože zápas Slavia – Chrudim rozhodně 1. Futsal lize ostudu neudělal. Hosté se jeho taktovky chopili hned zkraje a dvě branky během úvodních čtyř minut hry nasměrovaly vývoj předpokládaným směrem. Navíc podobně vydařený byl chrudimský nástup do druhého poločase, když po rozehraném rohovém kopu skóroval zblízka pohotově P. Drozd, a favorit tím dostal celé střet-nutí definitivně pod svoji kontrolu. „Jako vždy proti Slavii to byl těžký zápas. Dobře jsme do něj vstoupili, dali dva góly na začátku, poté měli ještě spoustu šancí, které jsme neproměnili. Ale pojďme dál, důležité je vyhrávat, jdeme krok za krokem a nejdůležitější je být v co nejlepší formě v play off,“ uvedl Marko Radovanovič, který k výhře přispěl brankou a asistencí.

1. FUTSAL LIGA:

SK Interobal Plzeň – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 27:0 (13:0). Branky: 1. Rešetár (Seidler), 1. Seidler (Vnuk), 2. Seidler (Rešetár), 2. Rešetár (Seidler), 10. Rick (Caio), 11. Caio (Diece), 11. Caio, 12. Seidler (Vnuk), 12. Seidler (Holý), 13. Rešetár, 15. Caio, 17. Caio (Rick), 19. Seidler (Holý), 25. Knobloch (Künstner), 25. Křivánek (Němec), 26. Knobloch (Křivánek), 27. Vnuk (Seidler), 27. Seidler (Vnuk), 28. Seidler, 29. Rešetár (Holý), 31. Caio (Knobloch), 32. Knobloch (Künstner), 34. Rešetár (Caio), 35. Seidler (Vnuk), 35. Caio (Seidler), 37. Rešetár (Holý), 38. Rešetár (Holý).

SK Slavia Praha – FK Chrudim 1:4 (0:2). Branky: 32. Homola (Sláma) – 3. Radovanovič (Dudu), 4. P. Drozd (Slováček), 21. P. Drozd (Koudelka), 31. Capinha (Radovanovič).