„Možná jsme je v Praze malinko vystrašili, ale vnímáme jejich obrovskou kvalitu jako celku a stejně tak jejich individualit. Třeba sedmnáctiletý Gavi hraje neskutečně. S klukama jsme si povídali, kdo co dělal, když nám bylo jako je mu teď. Já jsem asi lítal se zátěžovou vestou někde za barákem,“ usmál se Vladimír Coufal a ve fyzičce je skutečně zatím před španělským klenotem.

Necítí ani ponorkovou nemoc, přestože je sraz už dost dlouhý a připomíná spíš velké mezinárodní turnaje. „Je to reprezentace, svátek, takže se na zápasy dál těšíme. Je jich hodně, ale máme skvělý tým lidí, který se starají o naši regeneraci,“ chválí obránce West Hamu a jediné, na co se moc netěší, je horké počasí na jihu Andalusie. Zvlášť když je zvyklý na chladnější Londýn…

„Ale Londýn není tak deštivý, jak se říká. Nicméně pro fotbal je lepší nějakých dvacet stupňů a lehce pod mráčkem. Tady v Málaze je hrozné vedro, ale je to stejné pro všechny a zápas se naštěstí hraje večer, kdy bývá příjemněji,“ uklidňuje se Coufal.

Když Češi ještě jako Čechoslováci hráli v Málaze se Španěly naposledy, ještě ani nežil. Náš tým tehdy vyhrál 2:1 brankami Kubíka s Knoflíčkem, kteří poté emigrovali z komunistického Československa na západ. „O tomhle jsem opravdu neslyšel, jsem na to moc mladý. Ale napodobit takový výsledek, to by byl sen,“ dodal Vladimír Coufal.