Reprezentační fotbal si na na nedostatek zájmu stěžovat rozhodně nemůže. Ke své smůle ale vysílá směrem k veřejnosti negativní reklamu. Postoupil sice na Euro, ovšem jeho vystoupení v nejlehčí kvalifikační skupině vyvolává rozpaky. Není divu, že těsně po derniéře složil funkci celý realizační tým v čele s hlavním trenérem Jaroslavem Šilhavým. A nevedla ho k tomu jenom předváděná hra a bodový zisk, nýbrž tlak ze všech stran. Ten pověstný poslední hřebík do rakve mu zatloukli tři jeho svěřenci, když se vydali na noční „soustředění“ před Moldavskem…

Bývalý profesionál Radek Bukač, který v současnosti hraje ve svých rodných Sezemicích, se vyjádřil ke kauze Belmondo. S Jakubem Brabcem dokonce hrál na Žižkově. | Foto: Petr Hrnčíř

Nad jejich chováním se podivuje celý fotbalový národ. Výjimkou nemohou být ani bývalí profesionálové. Jedním z nich je momentálně sezemický tahoun Radek Bukač. Ten se vyjádřil nejen k tomu, koho by rád viděl na postu prvního muže na české střídačce, ale také k dýchánku svého bývalého spoluhráče z Viktorie Žižkov a jeho dvou kumpánů.

Radek Bukač popravdě ani nebyl překvapen, že Jaroslav Šilhavý sám od sebe rezignoval.

„Podle mého názoru odstoupil, protože tušil, že k tomu stejně dojde. Takhle to udělal s určitou grácií, aby si nějakým způsobem zachoval tvář. U hodně lidí stoupne v ceně. Za mě to dalo smysl. Byl na něj vyvíjen tlak ze všech možných stran. Vyvrcholilo to aférou, kdy se tři reprezentanti odebrali na diskotéku. Nějak se to kolem národního týmu nakumulovalo a z jeho strany to vnímám jako rozumný krok,“ tvrdí bývalý hráč Pardubic nebo Bánské Bystrice.

O jeho nástupci ještě není rozhodnuto. Na druhou stranu moc adeptů na nejdůležitější kormidlo není.

„Mně by se líbil Jindřich Trpišovský. Znám ho ze svého působení na Žižkově. Nicméně on upřednostňuje každodenní práci s manšaftem. Navíc by ho Jaroslav Tvrdík (generální ředitel SK Slavia Praha) ani nepustil. Místo Jaroslava Šilhavého bych si také dokázal představit Vítězslava Lavičku,“ podotýká Bukač.

Koncového útočníka nadzvedl ze židle exces těch, kteří jsou největšími vzory pro mladé fotbalisty, sportovce obecně. V době reprezentačního kempu se trio Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta vydalo vstříc nočnímu životu.

„Pro mě je absolutně nepředstavitelné, že ti kluci něco takového udělali. Brábu znám, hrál se s ním na Žižkově a moc jsem jeho chování nepochopil. U Cufa už to nechápu vůbec. Kuchtič je svéráz a rebel. Nedivil bych se, kdyby on byl nějakým způsobem spouštěč. Opakuji, nejde mi to na rozum. Já si to nedovolím ani v okresním přeboru. Možná, že jsem až magor. Mám to ale z dob, kdy jsem býval profesionál. Dávám fotbalu i ve dvaačtyřiceti všechno. Nedovolil bych se jít před zápasem, obzvlášť takto důležitým, vystřelit,“ říká s plnou vážností v hlase.

Jak se s hříšníky vypořádat? Dát jim druhou šanci? Udělit exemplární trest a už je nikdy v reprezentaci nechtít vidět?

„Všechno bude záležet na novém trenérovi. Určitě dostanou pokutu. Asi mastnou. Kdyby bylo na mně, tak bych si je vzal stranou a probral bych to s nimi. Určitě bych jim ještě jednu šanci dal. Stále to jsou kluci, kteří mají vysokou kvalitu. Jsme jenom lidi, tu chybu může udělat každý,“ povídá již smířlivě Radek Bukač.