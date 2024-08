To Václav Kotal trénoval Hradcké Votroky ještě v loňské sezoně, ale ze zdravotních důvodů musel své trenérské žezlo přenechat Davidu Horejšovi. Zápas sledoval ze svého domova u televize. "Myslím si, že zápas velmi ovlivnilo vyloučení Petráška. Do té doby byl Hradec v poli o něco lepší," řekl Kotal, který v Hradci působil jako hráč, i jako trenér. "Hradec ale bohužel nedává góly a jeho efektivita je dlouhodobě nízká," všímá si slabosti letošní sezony vystudovaný inženýr, který během hráčské kariéry střílel góly i za pražskou Spartu.

Domnívá se také, že červenobílí zůstanou mezi elitou i nadále. "Věřím, že pokud budou takhle pokračovat, tak by sezona nemusela být špatná," dívá se ke světlým zítřkům zkušený stratég, který v pardubickém klubu strávil dlouhých 21 let.

Jiří Krejčí

Pane trenére, jak byste zhodnotil dnešní utkání?

Hodnocení utkání bych určitě rozdělil na dvě části. Do 30. minuty byl Hradec rozhodně nebezpečnější. Pak se hra vyrovnala a začátek druhého poločasu zvládly lépe Pardubice, které vstřelily rychlý první gól. Po vstřeleném gólu je ale vždy třeba alespoň sedm minut plné koncentrace, což se domácím nepovedlo.

Jak podle vás hru ovlivnilo vyloučení Tomáše Petráška, který dostal v 52. minutě červenou kartu?

Myslím si, že to hodně ovlivnilo zápas. Určitě to byla pro Pardubice výhoda. Není to náhoda, že Hradec v této sezoně už potřetí nedohrával kompletní.

Pardubice měly ještě několik vyložených šancí, které neproměnily. Čím to je, že hráči nedokáží z vyložených šancí skórovat?

Asi jim důležitost toho zápasu svázala nohy tak, že nedokázali vyřešit tu finální fázi. Myslím si, že tlak a důležitost utkání byla evidentní. Kdyby to ale hráči proměnili, tak konec nebude tak hektický.

Výkony Pardubic nebyly doteď ideální, myslíte, že se po tomto zápasu zvednou?

Viděl jsem i nějaké předchozí zápasy Pardubic. Řekl bych, že byly v derby odhodlané, nabité energií. Věřím, že pokud budou takhle pokračovat, tak by sezona nemusela být špatná.

Věříte v záchranu klubu v první lize?

Tak to tedy určitě. To si přeju.

Zlepšil vám dnešní výkon Pardubic náladu? Trénujete Živanice v ČFL a dnes dopoledne jste dostali příděl 3:0 v Jablonci…

Já jsm v Jablonci s klukama nebyl. Jeli jsme totiž svými auty a mě na dálnici kleklo. Tak jsem se díval alespoň na video přenos a co my nedáme na šance… To je hrozné. Skoro jako Pardubice.

Václav Kotal

Jak byste, pane Kotale, zhodnotil výkon Hradce?

První poločas byl Hradec herně lepší, ale bohužel koncovka a efektivita byla nízká. Hrozil ze standartních situací. Ukázalo se, jak velmi je platný Čihák, který si opět dokázal najít místo a ve druhém poločase dát gól. Dneska mi tam ale chyběly centry od Horáka, nebo od Klímy. Dneska to od nich bylo málo. Jako první, pak ale daly gól Pardubice. Byla to navíc moc pěkná akce.

Co zápas podle vás rozhodlo?

Myslím si, že zápas velmi ovlivnilo vyloučení Petráška. Do té doby byl Hradec v poli o něco lepší, vedl i na střely. Nebyl to sice žádný festival příležitostí, ale to je derby. Byl to boj a Hradec měl do vyloučení trošku navrch. Zdálo se mi, že v 68. minutě byl na Čiháka a Kodeše penaltový faul od Zlatohlávka a Vacka. Původně jsem si i myslel, že rozhodčí odpískal penaltu, ale posoudil to jako faul na opačnou stranu. Hradec bohužel ale nedává góly a jeho efektivita je dlouhodobě nízká.

Myslíte, že to může být i kvalitou kádru?

Před sezonou odešel Vašulín, přišel Mihálik, ale pořád je to málo. Nemají tam teď důrazného hrotového hráče, který ani spoluhráčům nesklepne míč a nepřipraví možnost do zakončení.

Hradec v této sezoně měl z šesti zápasů už tři vyloučené. Je to nedisciplinovaností, nebo jen smůla?

Myslím, že to je spíše takovou přemotivovaností. Je to spíše z nezkušenosti. Nechtějí nikoho zranit, ale je to taková přemíra snahy.

Kde vidíte Hradec na konci sezony? Aktuálně je na 6. místě.

To se těžko hodnotí. Uvidíme, jak budou hrát příští týden se Spartou. Ale pokud budou úspěšní doma a na domácí půdě vyhrávat, tak si myslím, že skončí v první polovině tabulky. S mužstvy ze spodních pater tabulky domácí zápasy zvládají. Rozhodnou ale zápasy se špičkovými týmy z horní poloviny tabulky. Když s nimi budou doma úspěšní, mohou být nahoře. Problém sice může být, že nedávají góly, ale důležité je, že nedostávají góly.