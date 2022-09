Devadesáté narozeniny. Jubileum oslaví fotbalisté Pardubiček v derby

Fotbalový den. Jak krásně to zní! Klub SK Pardubičky slaví jubilejních devadesát let od založení klubu. A bude to pořádná oslava. Od desáté hodiny ranní se nejprve představí kategorie přípravek ve svých utkáních. Klasicky nebude chybět ani zápas starých gard, které bývají velikým lákadlem. Hlavním hřebem celého dne pak bude mistrovské utkání proti rivalovi z SK Lázně Bohdaneč. Tato oslava fotbalu se bude konat již tuto sobotu 3. 9 od 10:30 až do večerních hodin a to v aréalu SK Pardubiček.

SK Pardubičky - 90. let fotbalu | Foto: Tomáš Mrázek