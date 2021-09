V historii Ligy mistrů se zatím jen jeden český celek dostal do čtvrtfinále, v roce 2016 se to povedlo Restauraci U Pecků Praha. Teď na ni navázala další dvě mužstva. „Když jsme viděli, koho bychom dostali v semifinále, zamrzelo nás, že jsme nepostoupili. Věřím, že s takovým losem bychom se posunuli ještě dál, kdybychom do toho dali srdíčko. Každopádně jsme rádi, že jsme se Ligy mistrů mohli zúčastnit, z hlediska týmů i celé organizace to byl super turnaj,“ pronesl pardubický útočník David Semínko.

Se spoluhráči z TFT Edera Pardubice ovládli základní skupinu F a v osmifinále vyřadili rumunskou Ploješť, když po remíze 3:3 zvítězili na penalty 3:2. Jenže ve čtvrtfinále narazili na dalšího rumunského soka AEK Oradea, který po remíze 1:1 tentokrát uspěl v rozstřelu 3:2. „Minutu před koncem jsme vyrovnali a na penalty jsme si věřili. Už na Českém národním poháru v Olomouci jsme je zvládali, dvakrát jsme přes ně postoupili a doufali, že se může opakovat stejný scénář. Bohužel to nevyšlo, ale penalty jsou loterie. Jsme spokojení s výkonem, jaký jsme předvedli,“ uvedl Semínko.

Pardubický nováček poprvé okusil Ligu mistrů. „Jsme rádi za tu zkušenost, úroveň hráčů i týmů byla o něco vyšší než v Olomouci. Akorát nás trochu zamrzela kvalita rozhodčích. Čekali jsme, že hra bude plynulejší, komunikovali jsme při přerušeních, většina z nás anglicky mluví, ale přišlo nám, že v některých situacích nám ukřivdili. Nebyli z nejlepších, to mě i ostatní hráče z týmu zklamalo, takže jsme si řekli, že jsou zlatí čeští rozhodčí,“ usmál se Semínko.

Do čtvrtfinále došli také hráči brněnského týmu BKMK Topshoes.cz. Po postupu z prvního místa skupiny C vyřadili v osmifinále moldavskou Voltu po výhře 2:0. Jenže pak vypadli s nyní už trojnásobnými šampiony Ligy mistrů Mad Dogs z Maďarska po prohře 1:3. „Hráli jsme s nimi už ve skupině, kde jsme remizovali 2:2, a myslím, že jsme byli dokonce lepší. Pak jsme je dostali ve čtvrtfinále a ze začátku jsme hráli lépe. Škoda že jsme nedali na 2:0 v úvodu druhé půle, zápas by se vyvíjel jinak, pozičně bychom možná už vedení ubránili. Bohužel jsme další branku nedali, dostali jsme lehce zbytečný gól a pak nás zamkli, pět minut jsme se nedostali z naší půlky. Bez balonu se samozřejmě hraje hůř,“ litoval brněnský gólman Lukáš Zrzavý.

Pardubice (v červeném) na Lize mistrů.Zdroj: European Minifootball Federation

Kapitán Topshoes.cz Patrik Levčík otevřel skóre už v páté minutě, jenže pak už se prosazovali jen maďarští hráči. „Bylo jich daleko víc na střídání a už jsme fyzicky nestíhali, docházely nám síly. Dali dva góly, poslední už padl do prázdné brány a nic neřešil. Škoda že jsme to nedotáhli do semifinále, ale čtvrtfinále byl pro nás asi strop. Kdybychom postoupili, nevím, zda bychom ještě našli síly, abychom hráli, měli jsme jen tři na střídání a někteří byli ještě nakřáplí, jiní pomalu nestřídali, soupeř byl odpočatější,“ hlesl Zrzavý.

Brněnští přemožitelé, „Šílení psi“ z Maďarska, Ligu mistrů potřetí v historii ovládli, když ve finále zdolali rumunskou Oradeu. V normální hrací době skončil duel 3:3, pokutové kopy opanoval tým Mad Dogs 8:7. „Nevím, zda vyhráli zaslouženě. Když jsem viděl Rumuny, byli možná fotbalovější, ale počítal jsem, že Maďaři se dostanou do finále. Měli dva tři nadstandardní hráče, kteří s balonem uměli dost,“ sdělil brněnský brankář.

Bývalý český reprezentant zažil v Lize mistrů premiéru. „Bavili jsme se s klukama, že to byl jeden z nejkvalitnějších turnajů. Ani v prvním zápase, který jsme vyhráli 5:0, nebyl soupeř vůbec špatný,“ zmínil Zrzavý bulharskou Loveč. „Nečekal jsem, že si až tak zachytám v každém zápase. Když to porovnám s mistrovstvím republiky, proti některým mančaftům se tam dalo hrát v chůzi, čímž nechci nikoho shazovat, ale Maďaři nebo Rumuni mají jiné nátury. Jdou do každého souboje, nechtějí prohrát. Když si Češi myslí, že jsou fotbalovější, trochu povolí, jenže tady by dostali hned přes prsty, Maďaři a Rumuni jdou do všeho naplno,“ upozornil Zrzavý.

Tým RK Kafki Olomouc po dvou prohrách neprošel ze skupiny D, takže se utkal o konečné sedmnácté místo s bulharským celkem Fenix Loveč. Hanáci zvítězili 4:1. „Možná nám chybělo trochu štěstí, mohli jsme hrát víc takticky. Před turnajem nám odpadli dva hráči a pak jsme byli rozpačití. Myslím, že jsme měli na víc než na sedmnácté místo, na postup ze skupiny mančaft dosáhnout mohl,“ litoval olomoucký hráč Lukáš Kaďorek. Přesto si z klání v italském Rimini dovezli se spoluhráči zážitky. „Užil jsem si to maximálně, protože to bylo něco nového. Strašně jsem se těšil, že si zahraju Ligu mistrů, je to další splněný sen,“ prohlásil.

Dosud okusil jen úroveň Superligy malého fotbalu. „Byla to jiná zkušenost. Hodně mě překvapila úroveň některých mančaftů v Lize mistrů. Kluci jsou naučení, mají signály, turnaj měl kvalitu,“ dodal Kaďorek.

Výsledky českých týmů v Lize mistrů

Skupina C:

BKMK Topshoes.cz – Fenix Loveč (Bulharsko) 5:0

Mad Dogs (Maďarsko) – BKMK Topshoes.cz 2:2

Mad Dogs – Fenix Loveč 10:5

Celek BKMK Topshoes.cz skončil na 1. místě ve skupině se 4 body.

Skupina D:

AEK Oradea (Rumunsko) – RK Kafki Olomouc 3:2

Todor Pet Bau Team KFT (Bulharsko) – RK Kafki Olomouc 4:3

AEK Oradea – Todor Pet Bau Team KFT 0:0

Celek RK Kafki Olomouc skončil na 3. místě ve skupině s 0 body.

Skupina F:

TFT Edera Pardubice – Ankier Niedrzwica (Polsko) 1:1

TFT Edera Pardubice – Volta (Moldávie) 2:1

Volta – Ankier Niedrzwica 4:3

Celek TFT Edera Pardubice skončil na 1. místě ve skupině se 4 body.

Zápas o konečné 17. místo:

Fenix Loveč – RK Kafki Olomouc 1:4

Osmifinále:

BKMK Topshoes.cz – Volta 2:0

TFT Edera Pardubice – AS Chedra Tax Ploješť (Rumunsko) 3:3, na penalty 3:2

Čtvrtfinále:

BKMK Topshoes.cz – Mad Dogs 1:3

AEK Oradea – TFT Edera Pardubice 1:1, na penalty 3:2

Sensu Al Hana (Bosna a Hercegovina) – Szilasi És Barátai (Maďarsko) 2:0

FC Mold Progress Durlești (Moldávie) – Todor Pet Bau Team KFT 5:2

Semifinále:

Sensu Al Hana – Mad Dogs 3:4

AEK Oradea – FC Mold Progress Durlești 2:0

Zápas o 3. místo:

Sensu Al Hana – FC Mold Progress Durlești 0:2

Finále:

Mad Dogs – AEK Oradea 3:3, na penalty 8:7