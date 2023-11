Reprezentační premiéru zažila CFIG Arena ve sváteční den. Pardubice se staly pořadatelem zápasu elitní skupiny reprezentačních výběrů do dvaceti let. V pátém utkání této skupiny se utkali hráči České republiky s Polskem. Nutno říct, že premiéra pardubickému stadionu příliš nevyšla. Polsko zásluhou jediné trefy Śmiglewského zvítězilo 1:0.

Čeští fotbalisté těsně nestačili v CFIG Areně na Polsko. | Foto: fotbal.cz

Po slavnostním nástupu a hymnách obou zemí se hráči za chladného počasí pustili do pátého střetnutí elitní skupiny reprezentačních výběrů do dvaceti let. Polsko mohlo jít rychle do vedení, ale Majchrzak v bezprostřední blízkosti pálil těsně vedle. Hra se následně uklidnila a na další příležitost se čekalo až do 32. minuty, kdy musel český brankář Stoppen hasit střelu Śmiglewskiho.

Chvilku slávy si v nastaveném čase první půle užil Daniel Hais, který rozradostnil diváky vstřelenou brankou. Ke smůle domácích hráčů se však po konzultaci s videorozhodčím branka odvolala, kvůli těsnému ofsajdovému postavení.

Úvod druhé půle zastihl Česko v dobrém rozpoložení a v šanci byl Penxa, který z hranice vápna páill těsně nad. Naopak na druhé straně se brzy radovali hosté. Fornalczyk nejprve dělovko prověřil Stoppena, který sice jeho střelu lapil, ale míč neudržel a dorážející Śmiglewski rozradostnil polské fanoušky - 0:1.

Domácí se poté snažili vyrovnat, ale Polsko udrželo těsný náskok a v CFIG Areně tak oslavilo nejtěsnější možné vítězství. Česko si připsalo již pátou prohru v této skupině a nadále setrvává na posledním místě tabulky s nula body.

„Chtěli jsme po sérii proher zápas zvládnout, obzvlášť, když to byl domácí zápas. Je to samozřejmě mrzuté, ale co hráčům vytknout? Utkání odmakali, vytvářeli si šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Gól jsme inkasovali ve chvíli, kdy jsme trošku ustoupili od agresivity při bránění. Je to určitě poučení do příště, jedeme a pracujeme dál,“ uvedl po utkání trenér Pavel Šustr.