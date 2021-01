Volební valná hromada tudíž musela být odložena.

„S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Svitavy tak, že se termín zasedání překládá prozatím na neurčito,“ informoval předseda svazu Jindřich Novotný.

Náhradní termín doposud stanoven nebyl. „Pravděpodobně to bude v týdnu od 8. února. Fotbalové kluby budeme informovat jako obvykle na úřední desce, oficiálním webu svazu a prostřednictvím elektronické pošty. Program zasedání, stejně jako další náležitosti zůstávají beze změn, tedy shodné jako u svolaného původního termínu,“ dodal Novotný.

Podle stanov Fotbalové asociace České republiky se musí okresní valné hromady uskutečnit do 15. února. Jestliže by se epidemická situace nezlepšila a vládní restrikce do té doby neuvolnily, musely by o dalším postupu rozhodnout nejvyšší tuzemské fotbalové orgány, v dané situaci Výkonný výbor FAČR.