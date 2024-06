Dětský nápad. Bohužel pro něj nikoliv na dětské tříkolce… Nápad, co ho vyšel setsakramentsky draho. S nadsázkou řečeno, kdyby šel do Belmonda, udělá líp. Z opice by se vyspal a stejně by mu bylo odpuštěno. Jenže Michal Sadílek sedl za volant terénní tříkolky a na soustředění reprezentace v Alpách se řítil z kopce. Jeho jízdu zastavila nehoda. Pro něj fatální. Přijde o evropský šampionát, který začíná už v pátek.

Michal Sadílek v souboji se švédským záložníkem Albinem Ekdalem. | Foto: Foto: ČTK / ZUMA / Jesper Zerman

Pardubický sportovní manažer Martin Shejbal žasne nad tím, jak si mohl něco takového risknout. Hráči v jeho klubu, sice nemají ve smlouvách zakotveno, jaké sporty nesmějí vykonávat, nicméně jsou profesionálové a vědí, co si mohou dovolit. Zdá se, že reprezentanti ne. Nebo si snad myslí, že se jim nemůže nic stát?

"Sadílka znám velice dobře z dvacítky a jedná se o jednoho z těch hodně inteligentních a strašně spolehlivých kluků. Ale do jeho života zasáhla nešťastná náhoda. Smůla, lépe řečeno mladická hloupost. Podle mě nemachroval, ale jsou to přerostlé děti. Chtěli se prostě vyblbnout. Trochu to chápu, protože být zavřený na hotelu… Nicméně si zvolili nesmyslný druh zábavy. Říkám, že je snad lepší pustit kluky do hospody, než na tříkolku," říká Martin Shejbal v rozhovoru pro Deník.

Martin Shejbal, pardubický sportovní manažer i trenér brankářů, jeden z trenérů české dvacítky.Zdroj: Radek Klier

Tříkolka je masakr

Co říkáte na kauzu Sadílek?

Před vrcholem nejen této sezony, kterým Euro rozhodně je, to byla hloupost všech tří, co se na kopec vydali. Samozřejmě tam zase u toho byl Láďa Krejčí… Hlava mi nebere, že tři borci z repre ve volném čase jdou sjíždět, a ještě k tomu v Rakousku, kopec na tříkolkách.

Máte podobnou zkušenost s touto adrenalinovou zábavou?

Shodou okolností mám. Zkoušel jsem sjet kopec se svým synem v Říčkách a musím říct, že to je masakr. Víte, miluji rychlost, ale tohle bylo prostě strašně nebezpečné. Jasně, je to bezpečné, když dodržujete všechny pokyny. Nicméně v momentě, kdy to jedete poprvé, je to fakt o hubu. V brutální rychlosti jsme najeli na jeden výmol, jak jsou na horách takové příčníky na odvod vody a vyhodilo nás to dva metry do výšky.

O jejich „hovězím“ nápadu trenéři nevěděli, co vy na to?

Nechci nikoho kritizovat, ale měli vědět, co se jim tam děje. Tohle ale je hlavně blbost těch kluků. V tom smyslu, že se ji řekne: Hele, máte tady nějaký volný čas, můžete ho využít, jak chcete. No ale jít na takovou adrenalinovou atrakci, tak to je, jako kdyby si šli před zápasem skočit z mostu bungee jumping.

Jako trenér reprezentační dvacítky zažil jste opačnou situaci, kdy se přihodil úraz poté, co bylo hráčům nařízeno, aby splnili příkaz?

Ano, měli jsme případ, kdy to šlo vyloženě za námi. Na kempu v přípravném období fyzoši vymysleli, že nejlepší reggae bude v řece. No a borec si tam hned druhý den rozřízl nohu. V písku bylo nějaké sklo a už jsme ho museli šít. Také on musel odjet předčasně domů.

Jak se na to tvářili v klubu dotyčného smolaře?

Museli jsme přiznat barvu a pravdivě vysvětlit, jak k úrazu přišel. Čekali jsme na reakci, ale samozřejmě jedná se o nároďák a navíc to bylo mezi sezonami. Takže se situace nehrotila, protože byla dostatečná doba na zahojení rány. Stát se něco podobného v rozehrané sezoně, tak to by se řešilo. Zkrátka musíte být opatrní, protože kluby jsou na takové věci háklivé.

Dostali jsme se na klubovou úroveň. Co odhalí smlouvy hráčů FK Pardubice ohledně nebezpečných sportů?

Ve smlouvách je to právně nějak upravené, ale zakázané sporty specifikovány nejsou. Je tam zaneseno něco ve smyslu toho, že hráči jsou zodpovědní mimo hřiště sami za sebe. Jsou to profesionální fotbalisti vykonávající činnost, která je živí. Za úrazy při sportech, které se stanou ve volném čase, nejsou samozřejmě pokutováni. Nicméně jsou postižení finančně. Teď přesně nevím, jestli se jim úplně neplatí, anebo jestli se jim ten plat jenom krátí třeba o padesát procent. Když to shrnu, tak se nesmí zranit mimo zápas, trénink. Zkrátka při vykonávání činnosti, kterou podepíšou jako hlavní pracovní náplň. Nesmí dělat nic, co by mohlo ohrozit jejich zdraví.

Vypadá to, že někteří čeští reprezentanti neuvažují profesionálně. Znamená to, že neví, co si mohou dovolit, nebo jsou tak hloupí?

To si nemyslím. Sadílka znám velice dobře z dvacítky a jedná se o jednoho z těch hodně inteligentních a strašně spolehlivých kluků. Ale do jeho života zasáhla nešťastná náhoda. Smůla, lépe řečeno mladická hloupost. Podle mě nemachroval, ale jsou to přerostlé děti. Chtěli se prostě vyblbnout. Trochu to chápu, protože být zavřený na hotelu… Nicméně si zvolili nesmyslný druh zábavy. Říkám, že je snad lepší pustit kluky do hospody, než na tříkolku.

Klasika. Jakoby se čekalo, až se něco přihodí. Jak se podle vás změní trávemí volného času na reprezentačních srazech?

Každopádně je to poučení pro všechny. Podle mě budou hráči i realizační tým obezřetní. Volný čas bude spíš organizovanější, než že si borci takhle vyjdou ve třech, aniž by někoho informovali, co budou provozovat.