Jak se pardubický OFS staví k rozhodnutí předčasně ukončit sezonu 2019/2020?

Vzhledem k aktuální situaci to je logické vyústění, které se dalo očekávat. I po našem OFS chtěl přes PKFS generální sekretář FAČR pan Pauly nejzazší datum, kdy by ještě šly soutěže nějakým způsobem dohrát, ale s minimem vložených střed. My jsme se na něm v rámci našeho Výkonného výboru shodli, ale ten datum se už bohužel blíží, a pokud je vyhlášen krizový stav do konce dubna, tak je to už nereálné. Rozhodnutí tedy považujeme za správné.

Dotýká se svazu koronavirová krize ještě jinak než po herní stránce? (odliv sponzorů, atd)

Zatím nemáme žádné takové indicie, ale ve středu (15. 4.) budeme mít mimořádný Výkonný výbor OFS, tak uvidíme, zdali již předseda OFS bude mít nějaké takové informace, neboť toto je v jeho gesci.

Už takhle je na vesnicích i menších městských klubech nedostatek hráčů (různě se slučuje). Do toho patálie takového rozsahu. Nebojíte se úbytku týmů?

Já osobně se toho nebojím, ale stát se pochopitelně může cokoliv. My to poznáme až dle přihlášek do nového soutěžního ročníku. Ale fotbal je takový fenomén, že přežije všechno. Už nyní s kým mluvím, tak je z této divné situace smutný a všichni se na fotbal těší a všem chybí na všech úrovních.

Okresní fotbal není jenom záležitost dospělých. Co děti, které zjistily, že válet doma nebolí. Plánujete nějaké, řekněme oživovací akce?

Samozřejmě mládežnický fotbal je důležitý. Věřím, že si někteří rádi odpočinuli, zahráli si mnoho zápasů na playstationu, ale pokud mají fotbal, či sport obecně rádi, tak jim v tomto jarním počasí už musí taky chybět. Pokud by se, řeknu např., od začátku června mohlo začít hrát, tak vzhledem k tomu, že v OP SŽ chybí do konce dohrání základní části čtyři kola a do konce OP MŽ pět kol, tak si myslím, že by se to při troše dobré vůle dohrát dalo. Stejně byl na začátek června plánován okresní Finálový turnaj přípravek U11 i U9, který zatím nerušíme, ale pouze odkládáme na dobu, až to bude možné.

V případě uvolnění opatřeních o zákazu shromažďování se rozjede 1. a 2. liga. Vy už mistrovské zápasy nespustíte. Jak vyřešíte nečinnost klubů na Pardubicku?

I v tomto případě máme určitý plán, něco jako Okresní pohár. Jednalo by se o jednorázovou soutěž nejen pro okresní celky, ale i pro naše okresní kluby hrající krajské soutěže. Samozřejmě by to byla soutěž dobrovolná, ale na oficiální zápisy v Informačním systému, bez startovného a s plným obsazením rozhodčích, neboť i na ně tato krize dopadla. Myslím si ale, že pro nastartování fotbalu by to byla dobrá možnost a spousta klubů se mě na tuto možnost již telefonicky dotazovala. S podrobnostmi tedy vyjdeme příští týden po zasedání VV OFS.

Jaká vás čeká v dohlednu práce, respektive zásadní úkoly. A bude to jiné než v běžných sezonách? Respektive co bude jiné.

Zásadním úkolem pochopitelně bude příprava nového soutěžního ročníku 2020/21. Pokud opravdu v dohledné době, řekněme od června skončí krizový stav, tak to bude jako v jiných letech. Horší by bylo, kdyby přišla například nějaká druhá vlna této epidemie. Tam by potom mohl být velký problém se zahájením nové sezony. Zatím tedy ani nemáme návrh Termínové listiny pro podzim 2020, neboť budeme muset počkat na vyšší složky FAČR.