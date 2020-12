Oba rodiče jsou velcí sparťani. Klubu z Letné fandí seč mohou, stejně tak činí tři jejich synové. Honza, Šimon i nejmladší Matouš. A právě on rudý dres obléká, ačkoliv je registrován v mateřském oddíle, kde za starší přípravku nastupuje v kraji.

Navíc jezdí hrát turnaje za slavný klub a zde se mu náramně daří, střílí totiž jeden gól za druhým. A jak se vlastně Matouš do Sparty dostal?

„Sparta na Strahově dvakrát ročně pořádá výběrové dny pro všechny kluky a holky. Zkusili jsme Matouše jednou přivést, po zájmu tamních trenérů jsme ho začali zapojovat čím dál víc. Jezdíme tam s ním, jak jen to je možné,“ prozradil Deníku tatínek Jan Ryba.

Sám dřív fotbal hrával a sportem nadaní jsou všichni jeho synové. Nejstarší působí v Hradci Králové, prostřední sbírá úspěchy v jiném sportovním odvětví a malý Matouš dělá rodičům radost mimo jiné v dresu jejich milovaného klubu.

„Žádného trenéra jsme nikdy o ničem nepřesvědčovali, není to ani možné a nestojím o to. Tam se s vámi nikdo moc nebaví, buď na to kluk má nebo ne. Kolotoč hráčů je obrovský a Sparta chce mít samozřejmě kluky nejlepší,“ říká dále Jan Ryba, jenž má díky Matoušovi řadu zážitků.

„Gólů už za Spartu nastřílel mnoho, ale nejsilnějším zážitkem byla asi parádní trefa v derby proti Slavii, kdy dával na 1:0,“ prozradil táta, který na každý trénink ujede sta kilometrů a s cestou si musí udělat šest hodin času.

Fandí i maminka a na videozáznamech ze zápasů Matouše je leckdy poznat, že góly svého syna prožívá leckdy ještě víc než jeho otec.

„Jsme na něj samozřejmě pyšní. Nejen já a Honza, ale celá rodina, bráchové, děda… Pro nás je Sparta srdcová záležitost,“ doplnila slova svého partnera Andrea Baierová.