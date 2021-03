Hrdina Lvíčat: Brankář, který musel odejít

/FOTOGALERIE/ Měl kliku, to ano. Ale štěstí k dobrému gólmanovi patří, jak říká letitá pravda. Martin Jedlička však především v prvním zápase mistrovství Evropy do jedenadvaceti let proti Itálii ukázal extratřídu. Vychytal remízu 1:1, byl nejlepším mužem na stadionu ve slovinském Celje.

Brankář Dunajské Stredy a reprezentační jednadvacítky Martin Jedlička. | Foto: archiv Martina Jedličky

„Kluci už jsou zvyklí, že je Martin drží. Je to hlavně jeho zásluha, že máme bod. V závěru, když jsme se obávali, tak tým výrazně podržel. Jsem rádi, že ho máme. Ukázal, jak je pro tým důležitý," ocenil trenér Karel Krejčí. „My jsme takový bláznivý tým, bylo jasné, že šance tam budou. Od toho tam jsem, abych je uhasil," mávl rukou Jedlička. Kde se vzala úroveň, na níž v současnosti je? Vždyť se tenhle mladý chlapec ani nedokázal prosadit v české nejvyšší soutěži. „Musel odejít na Slovensko," připomněl před časem Tomáš Poštulka, bývalý brankář Sparty i národního týmu. „Udělal dobře. Na jeho příkladu je vidět, že ani v budoucnu nebudeme mít problém s gólmany." Jedlička zapsal v lize jen jeden zápas. V prosinci 2017 stál v bráně Mladé Boleslavi a zažil prohru 0:3 se Spartou. Proto v roce 2018 odešel do Dunajské Stredy. „Udělal jsem ten nejlepší krok," pochvaluje si ještě dnes. Ano, na Slovensku chytá, v reprezentaci je jednička.





Uvidí se, zda Martin Jedlička na Slovensku zůstane. Na podzim byl o něj zájem v Německu. Údajně šlo o Union Berlín. Výkony na Euru mu mohou k přestupu pomoci.

