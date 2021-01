I ligové kluby by mohly fotbalistům Sokola Stěžery závidět aktivitu na sociálních sítích a nápady pro fanoušky. Kartičky hráčů, permanentky pro fanoušky, tipovací soutěže či live zpravodajství ze zápasů, to všechno je pro klub z okresního přeboru na Královéhradecku samozřejmostí.

Na svém facebookovém profilu má kolem pětistovky sledujících, činí se také na instagramu. „Fotbalem se prostě bavíme,“ říká Jiří Gabriel (na snímku), správce klubového facebooku a strůjce akcí.

Zdroj: TJ Sokol StěžeryMimochodem, sedmadvacetiletý útočník táhne tým i na hřišti. Po devíti odehraných podzimních kolech je s jedenácti brankami nejlepším střelcem soutěže a má výraznou zásluhu na tom, že Stěžery vévodí okresu bez ztráty bodu. V Sokole všichni věří, že se kvůli covidu zastavená soutěž opět rozjede a na konci budou slavit postup do kraje.

Rozbory pro starší

Před začátkem letošní sezony dali ve Stěžerách do prodeje permanentní vstupenky, které majitele opravňují k volnému vstupu na domácí utkání všech kategorií. „Kromě jistého místa na tribuně věnujeme našim VIP fanouškům i speciální péči při pozápasových “rozborech“ v našem Sportbaru,“ poukazuje Jiří Gabriel s tím, že v klubu si váží každého fanouška.

Vstříc vycházejí zejména starším příznivcům. Pro ně připravují tištěný zpravodaj o osmi až deseti stranách, který vydávají před domácím zápasem. „K přečtení je v našem Sportbaru na hřišti. A zhruba dvacítce zájemců ho posíláme elektronicky,“ říká Gabriel.

Kartičky šly na odbyt

Hráčské kartičky vyrobili k příležitosti vítězství v “Covid“ cupu, turnaji hraném koncem minulé sezony. „Vyrobili jsme přes 500 kusů hráčských kartiček, které jsme za symbolické ceny prodávali. K našemu překvapení o ně byl neuvěřitelný zájem a prodaly se všechny během jednoho pozápasového večera. Výtěžek jsme následně darovali mladším žákům,“ uvedl Gabriel.

Samozřejmostí byly i klubové roušky, které si Stěžerští nechali šít už během první vlny pandemie, prodalo se jich kolem stovky. Výtěžek klub použil na oslavné pyro při zápase s Myštěvsí, jehož slavnostní výkop obstarala známá herečka Pavla Tomicová.

Live reportáže

Na okresní soutěž má klub nevídaně skvěle zpracované předzápasové i pozápasové info pro fanoušky.

„Je neskutečně tristní, že třeba třetiligové kluby nejsou schopné na své sociální sítě publikovat před zápasem sestavu, nedejboželive informovat o tom, jak se utkání vyvíjí a kdo vstřelil branky,“ diví se Gabriel.

Tohle je ve stěžerském klubu nepřípustné.

„Na našem facebooku tyto věci pochopitelně najdete. Na instagramu je pak vše doplněno o několik fotek a videí,“ říká Jiří Gabriel k „matchday“ zpravodajství, které je k vidění pouze u profi klubů v renomovaných soutěžích.

Po fotbale na masáž

V době utkání je možné se ve Stěžerách zapojit také do tipovací soutěže o ceny. S nápadem přišel stěžerský hostinský a těší se velké oblibě. Fanoušci tipují za 20 korun výsledek zápasu, přičemž vítěz bere vše. Klub na toto zpestření zareagoval i soutěží na svém facebooku.

„Fanoušci taktéž tipují přesný výsledek a vyhrát mohou cenu od partnerů, rozumějte kamarádů klubu. V posledních tipovačkách se soutěžilo o uzeniny či thajské masáže,“ popsal Gabriel.

Kalendář jako dárek

Facebooková stránka stěžerských fotbalistů žije i v době covidové pauzy a živo na ní bylo také o Vánocích.

„Nezaháleli jsme ani o Vánocích. Sice jsme nemohli nabídnout Dluhopis Republiky, ale vyrobili jsme stolní kalendář s fotkami z našich zápasů,“ vtipně se Jiří Gabriel odpíchl od předvánočního výroku ministryně financí Aleny Schillerové, že vhodným dárkem pod stromeček je Dluhopis Republiky.

Stěžerští kalendář darovali. „Náš kalendář pod stromečkem nalezlo přes 30 fanoušků a jeden speciální obdarovaný. Zapojili jsme se totiž do projektu Ježíškova vnoučata a panu Miroslavovi ze seniorského domu v Nýdku jeho přání splnili. Fotbalem se bavíme, tak proč nedělat radost i jinde,“ uzavřel Jiří Gabriel.

Výkopná 2020: Sokol druhý v republice. Dorazí k zápasu Šmicer a spol.?



Fotbalový boom, který ve Stěžerách nastal, se přenesl i do soutěže pivovaru Gambrinus, který poslední roky podporuje kluby na nejnižší úrovni. Ve Výkopné 2020, jejíž hlavní tváří je bývalý fotbalista Pavel Horváth a jejímž smyslem je rozjet ve spojení s fotbalem společenský život v obcích a městech, skončily Stěžery v konkurenci řady klubů druhé v České republice!



Sokol dostal 5672 hlasů, lepší byl jen s 6286 hlasy TJ Sokol Škvorec.



„Po dobu dvou až tří týdnů jsme rozjeli mediální masáž a hlasování připomínali na facebooku a instagramu. Kromě toho jsme nechali vytisknout na tisíc letáčků, které jsme následně roznesli po Stěžerách a okolních vesnicích,“ popsal kampaň Jiří Gabriel.



A povedlo se. Stěžery se umístily na „bedně“ a mohly se těšit na finanční odměnu. Zářijový duel s Praskem v okresním přeboru se tak nesl v duchu oslav. Zapojili se lidé z obce.



„Ze získaných peněz jsme zaplatili kapelu a občerstvení lidem při zápase s Praskem. Nám hráčům to přineslo parádní diváckou kulisu a zvýšenou pozornost médií,“ usmívá se Jiří Gabriel.



A to není všechno. Ve Stěžerách se mohou těšit i na exhibiční duel s Real Top Praha, souborem osobností z kulturního a sportovního života. Z bývalých fotbalových reprezentantů za tým nastupují třeba Patrik Berger, Jan Koller či Vladimír Šmicer, někdejší hokejisté Ondřej Pavelec, Jiří Tlustý, herci Jakub Štáfek, Leoš Noha a další.



Klubu z Hradecka k tomu stačí jediné, aby uhájil vedoucí příčku v celosezonní soutěži pivovaru. Zatím nasbíral 196 bodů, o třináct víc než druhá TJ Seč.