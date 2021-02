Jedná se o finálové klání kategorie U12, které se vloni hrálo v Hradci Králové a místní krajský úřad na něj poskytl pořadateli, zapsanému spolku Ondrášovka Cup - Pohár mládeže, půl milionu.

Při vyúčtování byla zjištěna velká nedopatření. „Ano, mohu potvrdit, že jsme zahájili kontrolu vyúčtování této dotace,“ řekl Dan Lechmann, mluvčí úřadu.

Peníze vrátili

Příjemce financí, jehož hlavní postavou je Petr Lacina, známý hokejový rozhodčí a také člen výkonného výboru středočeského fotbalového svazu, už půl milionu vrátil. „Na základě vlastního rozhodnutí,“ vysvětlil mluvčí Lechmann.

Přitom řízení ještě nebylo dokončeno, úřad stále nerozhodl, co bude následovat.

Každopádně je jisté, že jde výrazně pochybné jednání spolku. Při vyúčtování totiž byly nalezeny doklady se zfalšovanými podpisy.

Co na to FAČR?



Jak zareaguje na kauzu fotbalová asociace? Odpovídá předseda Martin Malík: „Pokud se potvrdí informace Deníku, budu okamžitě iniciovat, aby FAČR ukončila naši záštitu nad turnajem. Štve mě, že to bohužel opět odnese fotbal jako celek. Lidé už nemají energii a sílu rozlišovat, kdo a jak přesně se provinil. Uslyší slovo fotbal a mají bohužel jasno. Fakt, že se jednalo o akci, které se zúčastnilo v loňském ročníku více než 16 tisíc malých dětí, je o to smutnější.“

Šlo o výplaty pro rozhodčí. Spolek vykázal, že na turnaji pískalo dvacet sudích ze středních Čech, to však není pravda. Arbitry nominoval královéhradecký krajský svaz, který vybral jedenáct svých mužů a jednoho z Libereckého kraje. Ty pak po dvoudenním turnaji, na němž triumfoval domácí FC Hradec, vyplatil Jan Míl, trenér mládeže krajského svazu.

Sumu poté krajský svaz fakturoval „velké“ republikové asociaci. FAČR se na Ondrášovku Cupu, klání šesti kategorií, podílí jako patron a také ho z části financuje. Ale zpět do Hradce.

Když byl Míl na konci roku pozván na krajský úřad, čekalo ho překvapení. Na výplatnicích pro rozhodčí, jež spolek vystavil jako doklady, byl jeho podpis. Bylo jich dvacet, všechny fingované. „Podpis nebyl můj. Hned jsem to poznal,“ říká Míl.

Dalšími nesrovnalostmi jsou výdaje za zdravotní péči. Podle informací Deníku si pořadatelé vyúčtovali přítomnost šesti lékařů ze středních Čech, což nesedělo.

Stejně jako platby za hřiště, rohové praporky (při turnajích na hřištích nejsou), sekání trávníku, lajnování. Ani ty ve skutečnosti nejdou za spolkem, nýbrž za asociací, která za dvoudenní pronájem areálu Háječek (se dvěma hřišti, kabinami, tribunkou) zaplatila 15 tisíc korun.

Zapsaný spolek zkrátka využil ve vyúčtování platby, které se ho netýkají. Proč se tak stalo, předseda Lacina nevysvětlil. Na poslané otázky týkající se konkrétních čísel i kroků neodpověděl.

Pouze vytvořil prohlášení, v němž píše: „Víme, že probíhá kontrola, avšak o jejím důvodu ani závěrech nejsme informováni a v jejím průběhu se k ní ani vyjadřovat nemůžeme.“ Proč tedy spolek peníze vracel?

GLOSA JIŘÍHO FEJGLA: Okradli děti. I to moje



Jsem rozezlený, a to velice. Případ čachrů s dotací na závěrečný turnaj Ondrášovka Cupu, který se hrál vloni v Hradci Králové, se mě totiž bytostně dotýká.



A to ze dvou pohledů.



Zaprvé vykukové shrábli peníze, které jdou z veřejných zdrojů. Tedy i z mých daní. To, že parta kolem hokejového rozhodčího a fotbalového bafuňáře Petra Laciny, která klání pořádala, finance vrátila, mě fakt nebere. Kdyby se na nic nepřišlo, půl milionu by jim zůstalo, tak to prostě je.



Zadruhé tihle „dobráci“ okradli děti. A to dokonce i to moje. Můj syn je součástí týmu domácího FC Hradec, který turnaj vyhrál. Za triumf dostal plastovou medaili, což je ostatně na těchto turnajích běžný kolorit.



Přitom měli pořadatelé pod polštářem půl milionu, který měli využít právě pro malé fotbalisty. Jsou to lehké počty. Sešlo se 24 týmů, nějakých 360 hráčů. Pro každého to dělá více než tisícovku. Jenže pořádající spolek si peníze nechal, nevyužil je, o čemž svědčí zfalšované doklady při vyúčtování.



Je to hanba. A šetřením krajského úřadu by neměla skončit.