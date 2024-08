Ženský tým Pardubic hostí Plzeň. Hrobská slibuje bojovný výkon a góly

"První dvě mistrovská utkání nové sezony byly hodně těžké. Hrály jsme je proti dvěma nejlepším týmům soutěže. Sparta i Slavie jsou prostě jinde. Snažily jsme se, hrály jsme jako tým a bojovaly. Myslím, že to z naší strany nedopadlo špatně," říká v rozhovoru Pavlína Hrobská, útočnice týmu Pardubic.

Na Slavii držel pardubický tým ještě pět minut před koncem utkání nadějný výsledek 0:2. Teprve potom inkasoval rychlé tři branky. Převažuje přesto s tímto duelem spokojenost?

Rozhodně z toho utkání převažují pozitiva. Ke konci už nám došly síly. Škoda, že jsme to neudržely do konce, protože výsledek 0:2 by ze zápasu proti tak silnému soupeři byl určitě povzbuzením do dalších bitev. Mrzí nás to, ale i tak jsme předvedly kvalitní defenzivní výkon.

Je z vašeho pohledu dobře, že nejtěžší dva soupeře máte už za sebou?

Věřím tomu, že ano, protože dostat takové soupeře hned na úvod soutěže, to nás vlastně může jenom posunout. Tempo takových utkání je opravdu vysoké, a tak do dalších zápasů budeme lépe připravené. Teď už se ale musíme ohlížet na zápasy, které jsou pro nás důležité.

V sobotu odehrajete utkání na trávníku CFIG Areny. Jak se těšíte na prostředí prvoligového stadionu?

Celý tým se na stadion, kde hrají muži prvoligové zápasy, moc těší. Pro hodně hráček bude duel na stadionu Arnošta Košťála vůbec poprvé. Snad přijdou i diváci a podpoří nás.

close info Zdroj: David Haan zoom_in Pavlína Hrobská z FC Pardubice v utkání proti Brnu

Co si musí Pardubice přenést z prvních dvou ligových zápasů do toho proti Viktorii Plzeň?

Musíme se hodně tlačit do zakončení. V obraně jsme působily dost kompaktně, což musíme předvádět i v dalších zápasech. Bude to o celém týmu. Chceme bojovat a utkání zvládnout.

Jak byste pozvala fanoušky na váš zápas? Co jim můžete slíbít a jaký zápas mohou očekávat?

Bude to bojovné utkání. Oba týmy budou hrát na sto procent. Věřím také tomu, že padne hodně branek. Určitě se ale ti, kteří v sobotu na pardubický stadion přijdou, mohou těšit na zápas, ve kterém si týmy nedarují ani centimetr hřiště. Uvidí hodně soubojů a doufám, že také naše vítězství. Bude to jeden z rozhodujících zápasů, a proto necháme na hřišti všechno. Myslím si, že nás čeká vyrovnané utkání. My budeme chtít ty misky vah převážit na naši stranu agresivitou, bojovností a týmovostí. Chceme, aby tři body zůstaly doma a uděláme pro to maximum.

