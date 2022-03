Transporta výrazně vpředu a náhlý obrat. To byla 90. léta v Chrudimi. Elitka dokázala během několika sezon vystoupat z krajského přeboru až do druhé ligy. A to na „dolním“ stadionu nenesli lehce. „Pamatuji si zápasy béčka Transporty a áčka Elitky. Rivalita rozhodně byla, ale to ke sportu prostě patří. Bylo to různé. Myslím si, že jsme se jako hráči respektovali a měli mezi sebou dobrý vztah, ale samozřejmě se našli lidé z okolí, kteří se vůči druhému klubu vymezovali. Čas smazal spoustu věcí,“ popsal Luděk Zajíc.