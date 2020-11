Táta Jan Rolko je klubovou legendou, syn Adrian úspěšně kráčel v jeho šlépějích. Oba strávili převážnou část fotbaloé kariéry v Hradci Králové, v černobílém dresu Votroků.

Fotbalista Adrian Rolko. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Ale pozor! Adrian žádnou cestičku díky popularitě svého otce ušlapanou neměl. ,,Ani bych to nechtěl. Začínal na Pouchově u pana Součka. Jezdili jsme autobusem nebo na kole. Trenérům jsem se do jejich práce nikdy nepletl. Jasně. Doma jsem mu řekl své, kolikrát jsem ho i sprdnul. Byl jsem k němu spíše kritický. Ale při zápasech jsem do ničeho nezasahoval. To by bylo špatně,“ vykládá dnes dvaasedmdesátiletý Jan Rolko.