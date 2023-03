Zbaví se třetiligová mužstva Živanic a Pardubic B existenčních potíží a setrvají nadále ve třetí nejvyšší soutěži v zemi?

Kde skončí fotbalový rozlet FC Hlinsko? Tým z Vysočiny se odvážně vydal na naháněnou za favoritem divizní skupiny C z Liberce a po skvělém podzimu s jídlem roste chuť…

Co Horní Ředice a jaro? Opět po roce jdou v krajském přeboru do odvet z první pozice. Loni to nedopadlo podle představ, nyní tedy pokus o titul číslo 2. „Vlčáků“, kteří si brousí zuby, je ovšem dost a v první řadě to jsou konkurenti z Pardubicka, tedy Libišany a Holice.

Vydrží vzpoura nováčků v I. A třídě? Podzim ovládly „nové tváře“ v soutěži v pořadí Jablonné nad Orlicí – Prosetín – České Heřmanice. Kdo z nich si udrží formu rovněž na jaře?

A další zdatný nováček. Před všemi „starými známými“ ve skupině A I. B třídy se nachází Opatovice nad Labem. Ustojí tlak zkušenějších protivníků?

Do „bétřídní“ skupiny B přeřazený Svratouch na podzim překvapil a z nejvyšší pozice se dívá na „starousedlíky“ ze Svitavska a Orlicka. Nechají to jen tak, nebo hosta z Chrudimska z piedestalu někdo vyžene?

A zapomenout nelze ani na Pohár hejtmana Pardubického kraje.

V jeho osudí zůstalo osm čtvrtfinalistů a jejich motivací není jen zisk cenné trofeje, ale i skutečnost, že finále se bude v červnu hrát v CFIG Areně, nebo-li na novém ligovém stadionu Arnošta Košťála.

To bude pro aktéry pozoruhodný zážitek.

A zápletek, více či méně očekávaných, se pochopitelně může objevit mnohem více, než je v tomto textu naznačeno.

A Deník bude vše bedlivě sledovat a o všem svoje čtenáře informovat.