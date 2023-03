Oslovení trenéři a činovníci z našeho regionu chtějí v řadě případů s konkrétními soudy počkat, dokud nebude jasná přesná podoba reorganizace. Jinak se názory podle předpokladů různí, nicméně obecně lze konstatovat, že kdovíjaké nadšení z této myšlenky v kraji nepanuje.

„Za náš oddíl je názor jednoznačně zamítavý. Za sebe dodávám, že větší ptákovinu už jsem dlouho neviděl,“ sdělil natvrdo názor dlouholetý sekretář Ústí nad Orlicí Jan Skácel.

Ale jsou tu i pozitivnější pohledy. „Vzhledem k úbytku hráčů na všech frontách je zeštíhlování a optimalizace soutěží jedinou možnou cestou, jak v Česku udržet kvalitní systém. Zamýšlená změna má moji podporu,“ reaguje sekretář Moravské Třebové Petr Matoušek.

Musí být k užitku

Z většiny klubů zatím v této souvislosti zaznívá opatrnost daná tím, že konkrétní podoba reformy není jistá. „Uvidíme, jaký bude konečný návrh. Zatím je vše pouze na úrovni plánů a studií, které se pochopitelně ještě budou vyvíjet a měnit. Nicméně doufám, že tento zásadní řez do soutěží nebude ke škodě, ale k užitku. V minulosti se asociace pokoušela o různé změny, ale ve většině případů to mělo negativní dopad hlavně na malé kluby, kterých je drtivá většina. Tak snad tomu tentokrát bude jinak,“ přemítá předseda fotbalistů z Březové nad Svitavou Ondřej Mrázek.

„Přijde mi, že čas od času, asi aby byla vidět činnost vrcholných orgánů, se vytvoří něco, co se po nějaké době vrátí do stejné či podobné formy.“

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto B

Další okruh námitek vychází z pocitu, že stávající model soutěží svoji funkci slušně plní. „Reorganizace jsou naší českou specialitou. Jenže po čase se zjistí, že kdysi to fungovalo dobře. Jen hlupák usiluje změnit něco, co vcelku slušně funguje. Nicméně, jestliže něco přijde, nezbude nám než se přizpůsobit,“ vyjádřil se Miroslav Švihálek, manažer fotbalistů ze Semanína a předseda krajské sportovně-technické komise.

Copak se asi bude dít?

Někteří z oslovených se neobávají samotné reorganizace, jako spíše „přechodové“ sezony, jejíž výsledky rozřadí mužstva do nových soutěží. „Pokud vidím, co se někdy děje, když padají jen dva kluby, tak nevím, co se bude dít, až bude sestupovat polovina klubů třeba z třetí ligy a divize,“ poznamenal kouč letohradské rezervy František Zeman.

A v podobném duchu hovoří trenér František Dvořák ml., jenž převzal v zimě Českou Třebovou. „Přijde mi, že se jedná jenom o změnu pro změnu. Není to zase tak dávno, kdy se naopak třetí ligy rozšiřovaly a už se uvažuje o návratu do starých kolejí. Neznám přesné detaily, co k tomu vedení FAČR vede. A už vůbec si nedovedu představit, co se bude dít, až se vyhlásí, že sestoupí šest týmů z divize nebo jiné soutěže.“