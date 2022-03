V zajímavém střetu dvou klubů vedoucích svoje mistrovské soutěže si České Heřmanice dělaly ještě zkraje druhého poločasu naděje na úspěch, potom se ovšem rozstříleli bratři Krajákovi, připsali si po dvou gólech a rázem bylo všechno jinak. Rozhodně zaujal výsledek z choceňského Paraplete, domácí Spartak tam vyprášil dalšího účastníka krajského přeboru z Lanškrouna, a to tak, že ve velkém stylu, pět gólů do sítě gólmana Ehrenbergera padá opravdu málokdy. Výsledek ve svůj prospěch obracela Moravská Třebová poté, co inkasovala po třech minutách hry. Povedlo se jí to po změně stran, postupovou branku vstřelil Smékal z pokutového kopu. Derby ve Svitavách rozehrála lépe Litomyšl a záhy se ujala vedení, i v tomto případě ovšem následoval zvrat. Domácí se do poločasu dostali do vedení a zlomový byl třetí zásah Svobody krásnou střelou z trestného kopu zpoza vápna.