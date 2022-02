FOUSEK: VŠECHNO NEMŮŽE JÍT HNED

O aktuálním dění ve FAČR ve vztahu k regionální kopané.

Především jsem rád, že po dvou covidových letech se letos snad bez dalších problémů podaří úspěšně dohrát neprofesionální fotbalové soutěže. To je nejdůležitější. Co se týče dlouhodobější práce, obnovili jsme činnost Regionální komise FAČR, která několik let vůbec nefungovala a nepracovala. Její agenda je široká a intenzivní, zabývá se značnou škálou témat, ať už jde o mládežnický fotbal, strukturu mistrovských soutěží, rozhodčí a podobně. Se všemi jejími návrhy pochopitelně včas seznámíme celé fotbalové hnutí.

O financování fotbalu.

Jak mnozí zaznamenali, tak v návrhu nového státního rozpočtu došlo k výraznému ponížení prostředků určených pro Národní sportovní agenturu, a to z 5,9 na 4,6 miliardy korun. Jak FAČR, tak další sportovní organizace dělají všechno pro to, aby se tyto peníze povedlo navýšit minimálně na úroveň roku 2021. Uvnitř FAČR nyní hospodaříme v rozpočtovém provizoriu a chci tady všechny ujistit , že hledáme všechny možnosti, jak posílit finance určené pro regionální fotbal.

O obnovení důvěry a probíhajících změnách ve fotbale.

Setkávám se jak s pochvalnými hlasy, tak i s kritikou, že změny nejdou dost rychle a dost hluboko. Boj za obnovu důvěry v českém fotbale je bojem na dlouhou dobu a chvíli potrvá. Ne všichni dokážou rozlišit, že jsme to zdědili po našich předchůdcích. Etická komise pracuje velmi intenzivně, nicméně i ona je závislá na informacích, jaké má k dispozici z vyšetřovacích spisů. Věřím, že jsme všichni natolik rozumní, že nepřipustíme, aby se vrátily minulé časy, stejně tak věřím, že jsme natolik rozumní a je nám jasné, že nepůjde všechno hned.

O úhradě nákladů na rozhodčí a delegáty ze strany FAČR.

To, že FAČR hradí neprofesionálním klubům náklady na rozhodčí a delegáty, je dáno usnesením valné hromady FAČR, tedy nejvyššího fotbalového orgánu v Česku, a zůstává v platnosti, pokud valná hromada nerozhodne jinak. To, o co se budeme snažit, je vnést do toho pravidla a regulaci, protože se jedná o stomilionovou částku ročně a to je v rozpočtu FAČR značná suma. Čili hledáme takový model, aby tento projekt plnil efektivně svoji roli.

VALTR: NEBUDEME NEDOBYTNÝ HRAD

O personální politice FAČR a komunikaci s veřejností.

První, co jsme slyšel, když jsem nastoupil do funkce, bylo, že FAČR je nedobytný hrad na kopci. Proto jedním z mých hlavních cílů bylo a je zlepšení komunikace mezi aparátem FAČR a členy asociace. Na oficiálním webu je rozsáhlý přehled kontaktů, máme telefonický rozcestník, to vše proto, aby každý, kdo potřebuje s čímkoli pomoci, se mohl nakontaktovat s konkrétním člověkem, s nímž potřebuje danou záležitost řešit. Intenzivně pracujeme na nové struktuře FAČR a jejím personálním zajištění. Jsme si vědomí zodpovědnosti vůči celé fotbalové rodině v Česku.

Živný: Téměř z nuly do kladných čísel

Poprvé od svého zvolení předstoupil takříkajíc z očí do očí před delegáty valné hromady předseda Výkonného výboru Pardubického KFS René Živný. Složil jim účty za prvních deset měsíců z doby, na kterou on osobně a jeho tým převzal zodpovědnost za rozvoj krajského fotbalu.

„Musím vzpomenout, v jakém stavu jsme převzali vedení svazu. Bývalý výkonný výbor nám předal 11 tisíc korun na účtu a neuhrazené faktury a další závazky. Za pomoci FAČR a Pardubického kraje jsme se s tím popasovali, což nám vytrhlo trn z paty. Podařilo se nám významně zapracovat na optimalizaci dalších nákladů, ať se jednalo o pronájem kancelářských prostor či telefony. A rok 2021 jsme zakončili s kladným hospodářských výsledkem a 290 tisíci korunami na účtu. Ano, mohu říci, že v tomto směru jsem skutečně spokojen,“ uvedl Živný.

Hospodaření PKFS z let 2017 – 2021 není uzavřenou záležitostí, jak ve své zprávě zdůraznil předseda Odvolací a revizní komise Jiří Hrabčuk. Jeho komise provedla hloubkovou kontrolu účetnictví PKFS z uvedeného období a nevycházela z údivu. „Zjistili jsme obrovské nesrovnalosti a pochybné finanční operace se škodou převyšující 600 tisíc korun, které nasvědčují podezření ze spáchaní trestné činnosti. V současné době provádí další šetření Revizní komise FAČR, toto šetření nadále probíhá, ale mohu říci, že naše podklady a podezření vyhodnotila jako oprávněné,“ dodal Hrabčuk.