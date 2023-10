/VIDEO/ První poprázdninový díl pořadu Deníku o ženském fotbale, který se jmenuje Holky to umí taky, nabízí dvě zajímavé reportáže o mladých a pohledných dívkách, které propadly kopané. Zavedeme vás také do Pardubic, kde tamní fotbalový oddíl probouzí lásku k fotbalu v holčičkách školkou i školou povinných.

Nikola Vrbová z Lounska se věnuje kariéře asistentky hlavních rozhodčích teprve rok a půl, už se ale vypracovala na velmi slušnou úroveň. Je na lajně v krajských soutěžích, nejraději je v trojce se zkušenějšími kolegy. Ti ji chválí. „Má náš respekt a obdiv," přikyvuje rozhodčí Denis Šístek.

Hráči ji často zvou na kafe, Vrbovou ale štve, že k pozvánkám často dochází pouze prostřednictvím zpráv na internetu. „Napíšou mi po nějakém zápase. Třeba mě pochválí a po několika dnech mi napíšou, jestli bych někam nechtěla zajít. Asi nemají dostatek kuráže mi to říct osobně," svěřila se velmi sympatická dívka reportérovi pořadu.

Pardubice, to není jen hokej a dostihové závody. Fotbalový klub se vyškrábal do nejvyšší soutěže, má i svá družstva žen a dívek. O nejmladší děvčata se starají Božena Klimplová a Štěpán Bihary. V první řadě jim jde o to, aby si malé holky fotbal zamilovaly. „Vše máme nastavené tak, aby to ty děti bavilo. Většinu tréninku máme formou her, holky ale hrají i fotbal," usmívá se Klimplová.

Na závěr se vypravíme na teplická Stínadla. Tereza Bolfíková si fotbal zamilovala nejen díky tréninkům svého bráchy, ale také díky návštěvám prvoligových zápasů „sklářů". S mámou chodila fandit do kotle. Časem se ale ocitla v dětském domově. „Fotbal mi pomáhal překonat těžké chvíle," říká na kameru. Prozradila toho o sobě mnohem víc, mrkněte proto na nejnovější epizodu pořadu Holky to umí taky a dobře se bavte!