Ředičtí hned v prvním utkání přivítali fotbalisty Velkých Hamrů, soupeře z Liberecka, který loni skončil v soutěži na třetím místě. Rozdíl především ve zkušenostech byl vidět na první pohled. Zatímco domácí hráči často naivně a nedůrazně kombinovali, zkušení hosté jejich souhru lehce dokázali přečíst a trestat.

Horní Ředice přivítaly v 1. kole čtvrté nejvyšší soutěže tým z Velkých Hamrů | Video: Ondřej Cigánek

První přivítání v divizi dostali domácí jíž v 6. minutě od hamerského Matěje Kubína. Druhý dáreček přidal do domácí sítě ve 28. minutě Javůrek a třetí gól domácí inkasovali do šaten ve 44. minutě. To se prosadil Diviš.

Ani poločasová přestávka domácím příliš nepomohla. O vítězi bylo již rozhodnuto, šlo spíše o to nedostat příliš gólů. Hamerský brankostroj se podařilo zastavit až po 60. minutě, ale to již bylo skóre 0:5.

"Musíme si zvyknout, že divize je daleko rychlejší a každá chyba je potrestaná," apeluje na rychlejší adaptaci domácí trenér František Lukeš. "Když už se dostaneme do šance, tak máme problém dát gól. V krajském přeboru nám to procházelo. Ale toto je vyšší soutěž a musíme se na vše lépe koncentrovat. Ať už jde o první dotek, zpracování, střely. Loni nám to stačilo, ale teď musí být vše ostřejší," porovnává ředický trenér krajský přebor s divizí. Zároveň neskládá zbraně, protože si uvědomuje, že Velké Hamry jsou jedním z top týmů soutěže.