SK SPARTAK SLATIŇANY

Jaromír Hanuš, sekretář: „Hrát kombinační a pohledný fotbal, který by bavil diváky i nás. Mohla by z toho pak vyplynout i možnost umístění našeho celku v popředí tabulky, podobně jako v minulé, vinou koronaviru nedohrané, sezoně.“

Změny v kádru – příchody: Koráb (Chrast), Pytlík (Svídnice), Venzara (z dorostu).

Odchody: Bartušek (Orel).

SK STOLANY

Zdeněk Hluchník, trenér: „Chtěli bychom hrát o nejvyšší příčky, vše se ale bude odvíjet od přístupu hráčů k zápasům a k tréninkům. Kádr jsme doplnili o velkou posilu Tomáše Váchu, který by měl mít velký přínos pro mužstvo a naši hru.“

Změny v kádru – příchody: Vácha (Chrudim).

Odchody: nikdo.

FC NASAVRKY

Tomáš Michek, hrající předseda: „Nemáme přímo postupové ambice, ale chtěli bychom se pohybovat na předních příčkách tabulky a svým fotbalem přilákat hlavně na domácí zápasy diváky. Trochu se ale obáváme, že se sezona opět nedohraje, jako tomu bylo v té minulé.“

Změny v kádru – příchody: Mikan (Svídnice).

Odchody: nikdo.

SK ROZHOVICE

Radek Valenta, sekretář: „Uvidíme, co s námi delší fotbalová pauza udělá, ale našim cílem musí být, vzhledem k našemu kádru, umístění v horní polovině tabulky.“

Změny v kádru – příchody: Holub (návrat z hostování), Bačkovský (Skuteč).

Odchody: nikdo.

SK ŘEČANY NAD LABEM

Ladislav Chára, trenér: „Prvořadým cílem je vždy nespadnout, ale v neposlední řadě je dobře vstoupit do soutěže. Bohužel už teď vím, že nám bude na začátku soutěže chybět několik opor, na které spoléháme. S tím se však musí kluci už vypořádat na hřišti sami.“

Změny v kádru – příchody: Skřivánek (Kojice).

Odchody: nikdo.

FK JUNIOR SKUTEČ

Martin Horáček, hrající trenér: „Cílem letošní sezony bude především pro nás všechny jí vůbec dohrát. Na všech úrovních se musí kluby a hráči chovat zodpovědně, alespoň v rámci možností. Další přerušení či výpadek by mohl mít negativní dopad. Sportovní cíl Junioru Skuteč je neměnný. Rádi bychom se vmáčkli do první pětky a společně s tím hráli líbivý fotbal s naším mladým kádrem.“

Změny v kádru – příchody: Naď (Luže), Kopecký (volný hráč), Pekař (Chrudim), Flídr (obnovení činnosti).

Odchody: Marel (Moravany), Felkl (Ždírec nad Doubravou), Jehlička (Načešice), Bačkovský (Rozhovice), Kubík (Chvojenec).

TJ SOKOL DOBŘÍKOV

Miloš Vích, sekretář: „Cílem pro letošní ročník je dobře vstoupit do sezony a pohybovat se v klidném středu tabulky.“

Změny v kádru – příchody: Dušan Jandera (Cerekvice nad Loučnou), Pavel Derka (Litomyšl), Martin Vojtíšek (Jaroslav).

Odchody: nikdo.

SK LÁZNĚ BOHDANEČ

Tomáš Jupa, sekretář: „Vzhledem k tomu, že loňská sezona nebyla dohrána, těžko se na něco navazuje. Volna jsme využili k poctivé přípravě a pevně věříme, že máme mužstvo, které může zaútočit na nejvyšší příčky tabulky. Dobře ale víme, jak to chodívá. Práce, rodina, nedej Bože zranění a všechno může vypadat jinak. Proto se snažíme zapojovat mladé hráče, naše dorostence. Jediné, co nás opravdu trvale trápí, je produktivita v koncovce a proměňování šancí. Tam je upřena naše pozornost pro případné posílení kádru.“

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.

TJ SOKOL SVRATOUCH

Martin Pavlík, trenér: „Chtěli bychom navázat na úspěšnou minulou sezonu a především se vyhnout bojům o záchranu. Zároveň úspěšně zapracovat nové hráče do týmu.“

Změny v kádru – příchody: Netolický (Polička), Nurgazy (Kyrgystán), Dittrich, Dubský (oba Hrochův Týnec), Janeček (Skuteč).

Odchody: Kaplan, Boguaj (oba konec činnosti).

TJ SLAVOJ CHOLTICE

Luboš Vorlíček, trenér: „Hlavně chceme celou soutěž dohrát, ale takto doufám uvažují všichni. Ať už bez covidu nebo dalších zásahů shora. Jinak chceme zapracovat nové hráče do týmu a hrát fotbal, který by se divákům líbil. Jak je vidět podle rozlosování, soutěž bude asi kromě dvou mužstev vyrovnaná a my se budeme chtít pohybovat v horní polovině tabulky. Chtít však můžeme, ale musí se nám vyhnout vážná zranění, která dost ovlivnila loňský ročník.“

Změny v kádru – příchody: Tomič (Rohovládova Bělá), Vašíček (Živanice), Völkl (Lány), Šrámek (návrat po dlouhodobém zranění).

Odchody: Hudec (přerušení činnosti z pracovních důvodů), A. Mach, L. Mach, Stanek (dlouhodobě mimo kvůli vážným zraněním).

SK SOKOL PROSETÍN

Martin Havel, sekretář: „Hrát do pátého místa by bylo pro nás ideální, ale vzhledem k hráčskému kádru budeme spokojení i se středem tabulky.“

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: Drahoš (Krouna), Marek (Hlinsko), Mrázek (Chrudim).

FC TITANIC SRCH

Miroslav Kaluža, trenér: „Zapracovat nově příchozí a mladé hráče do sestavy. Prezentovat se pohledným fotbalem s bodovým vyjádřením, ale hlavně se hrou bavit.“

Změny v kádru – příchody: Hlaváček (Moravany), Chalánek (Union Žižkov), Orts (Staré Hradiště), Škola (Heřmánkovice).

Odchody: nikdo.

AFK HORNÍ JELENÍ

Rostislav Kchop, trenér: „Sezona pro nás nebude jednoduchá. Kádr nemáme tak široký, navíc nám na úvod bude střídavě několik hráčů chybět. Výsledky a hlavně herní projev z červnového poháru OFS Pardubice nás optimismem také moc nenaplnily. Takže cíl pro podzim je jednoznačný: urvat co nejvíce bodů, abychom neměli na jaře záchranářské starosti.“

Změny v kádru – příchody: Dědič (H. Ředice).

Odchody: Vik (Jaroslav).

SK RVÁČOV

Aleš Meloun, předseda: „Pro nás jako nováčka jednoznačně klidná záchrana. Mužstva v této třídě mají nespornou fotbalovou kvalitu a sami jsme zvědaví, jak ve vyšší soutěži dokážeme obstát.“

Změny v kádru – příchody: Škorpík (Herálec).

Odchody: Novák (Krouna).