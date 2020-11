Jako kluk si na něj s kamarády venku na hřišti hrál, jako útočník k jeho kariéře vzhlížel s velkým respektem. „Maradonu jsme hltali, byl geniální. Sestřihy jeho branek můžu sledovat pořád,“ pousmál se dvojnásobný mistr české ligy.

Přesto, že jeho vzorem byl spíše francouzský útočník Cantona, svůj obdiv k argentinské legendě nyní pětačtyřicetiletý Holub nezastírá: „Bylo krásné ho sledovat, měl jiný styl než praváci. To, co uměl s balonem, jsem nikde jinde neviděl. Prostě fantazie,“ chválil bývalý hráč Jablonce, Sparty či Mladé Boleslavi.

„Navíc si myslím, že to měl těžší, než dnešní hráči. Obránci po něm šli a on to ustával,“ dodává Holub, který z určitého pohledu rozumí drogové aféře zesnulého fotbalisty: „Nemohl nic, byl na něj obrovský tlak, takže se rozhodl uniknout z reality pomocí drog. Rozhodně to neschvaluji, ale nikdo si nedokáže představit, v jaké situaci byl,“ uzavírá Radim Holub.