Za mého působení v Horních Ředicích jsem do tohoto zápasu v Chocni dvakrát ze dvou duelů prohrál. Je to za mě takový nenápadný tým, který umí překvapit. Může prohrát s posledním, ale i vyhrát s prvním. Mají to podobně složené jak my – pár hráčů starších a kolem nich mladí běhaví kluci. Všichni jsou poctiví a proti nám výborně řešili protiútoky a zkrátka dvakrát zaslouženě vyhráli. Jsem tedy moc rád, že ve třetím vzájemném zápase jsme již uspěli.

Jeden cíl. Vždy vyhrát!

Od nové sezony jste hrajícím trenérem. Jak se zatím cítíte v nové funkci?

Výsledky i hra napovídá, že se cítím v nové funkci dobře, ale mám to takové napůl. Rád vymýšlím tréninky, které si troufám tvrdit, že kluky baví, všichni mě respektují a poslouchají, ale je to samozřejmě větší zodpovědnost. Jako hráč máte nějakou zodpovědnost „jenom“ výkonem na hřišti, jako hrající trenér zodpovídáte jak za svůj výkon, což jako kouč který káže, jak hrát, by si neměl dovolit hrát špatně, tak hlavně za výkon celého týmu včetně střídajících hráčů. Což mě vede k dalšímu bodu – jako trenér se nedá zavděčit všem. Všichni chtějí hrát, ale všichni holt nemůžou. Kluci samozřejmě chápou a respektují má rozhodnutí, ale je tam již malý nepatrný odstup, který ve vztahu spoluhráč se spoluhráčem není.

Občas u hrajících trenérů je problém v autoritě. Jak vy zvládáte šéfovat svým kamarádům/spoluhráčům?

Dobrá otázka. Já se pokouším skloubit trenérskou a spoluhráčskou roli nějak dohromady. Řídit to tak, aby to nijak neovlivnilo naše dobré kamarádské vztahy, aby se se mnou každý v mé blízkosti cítil dobře a kdykoli si se mnou mohl promluvit. Čili šéfem se nikdy nenazvu. Dal bych si spíš pseudonym „rádce“. Autoritu jsem si u kluků vydobyl díky své fotbalové minulosti i přítomnosti, naopak si ji sám sobě někdy naschvál podrývám, aby kluci věděli, že jsem jeden z nich. Dá se říct, že trošku roli trenéra jako takového degraduji (úsměv).

Tým jste převzal po trenéru Rydvalovi, který dokázal s týmem vyhrát Krajský přebor. Bylo třeba něco vůbec měnit?

Nebylo. Kádr zůstal celý, naopak se trochu rozrostl.

Jaké si dáváte týmové cíle, chcete opět vyhrát titul?

Oproti minulému roku se v týmu změnilo jen pár věcí – my starší hráči jsme moudřejší, a zbytek týmu je zase zkušenější. Čili by bylo alibistické říct, že bychom nemysleli znovu na samotný vrch (mrkne).

Vy osobně si kladete nějaké cíle?

Já mám vždy jen jeden cíl, a to vyhrát.

Mrzí vás zpětně, že jste nevzali postup do Divize?

Mě spíš ne. Hodně věcí by se změnilo včetně samotného kádru. Takhle kolektiv zůstal a nikde není napsáno, že si stejná parta nemůže zahrát tu divizi holt o rok později.

V týmu jste se mimochodem sešel s několika spoluhráči z Hradce Králové. Byl to jeden z faktů, proč jste právě zamířil do Horních Ředic?

Ano všichni (já, Jirka Lindr, David Přibyl a Marek Plašil) jsme tam zároveň i přišli. Dříve jsme spolu hráli v Olympii Hradec Kárlové, ta se ale v průběhu pandemie rozpustila, a první žralok po nás skočil. Tím byl pan Drahoš (Drahomír Drábek – předseda klubu FK Horní Ředice) a my jsme nabídku, hrát pospolu za jeho klub, vzali.

Jiří Janoušek v dresu svého Hradce Králové, kterého je odchovancem.Zdroj: Deník/ Michal Fanta

Nový stadion? Zkrátka neskutečné…

Rád bych se vrátil k vašemu bývalému angažmá. Působil jste například v Chrudimi. Jak na to období vzpomínáte?

Velmi dobře. Parta tam byla skvělá, trenér Veselý s asistentem Matějkou tomu dávali řád, i zbytek realizačního týmu byl super. Byl to pro mě takový rodinný klub, na který vzpomínám moc rád.

Váš bývalý spoluhráč mi prozradil, že vám říkali v kabině „Fun“. Čím jste si tuhle přezdívku vysloužil?

Je to dlouhá historie, ale zkrátím to. Vymyslel mi ji podle seriálové postavy z Okresního přeboru kdysi můj spoluhráč z Hradce Králové, Jakub Chleboun.

Narážíte na to, že jste odchovancem hradeckého fotbalu. Co říkáte na nový stadion? Vám jako „Votrokovi“ musí srdce plesat…

Je to prostě radost. Nechyběl jsem teď v neděli 3.9. na oficiálním otevření stadionu, kde večer domácí hráli se Sigmou a ta kulisa se vůbec nedá srovnat s atmosférou předešlého kolosea. Zkrátka neskutečné. Sice Olomouc vyhrála, ale v Hradci se diváci na fotbale určitě budou vždycky bavit.

Před necelými dvěma lety jste si odskočil také z Horních Ředic do Dvora Králové, kde jste zachránili soutěž. Dalo vám to novou zkušenost, jaké to je hrát o přežití?

Šel jsem tam s Markem Plašilem po dlouhém rozmýšlení a nic lehkého nás opravdu nečekalo. Ta divize je opravdu o dosti výše, ale zároveň tam jsou znát i rozdíly mezi prvními pěti týmy a posledními pěti týmy. Výsledkově ani herně se nám nedařilo. Nebylo se moc čeho chytit, jen věřit. Vypadalo to s námi v jednu chvíli už bledě, ale za posledních 5 kol jsme udělali 13 bodů a cíl se splnil.

Vrhl jste se na dráhu trenéra, je to ta cesta, kterou byste se chtěl vydat po ukončení herní kariéry?

Pokud bych se měl rozhodnout hned, tak řeknu „ne“. Asi trošku šok, ale nyní si myslím, že trenéřina není pro mě. Jsem hodný jako člověk, a tudíž bych byl jako trenér taky měkký. Ale neříkám, že do toho třeba nedorostu a později se trenérem nestanu. Možná nynější angažmá mi pomůže misky vah trošku přehodnotit.

Je známo, že jste s „profesionálním“ fotbalem skončil kvůli vaší hlavní práci. Můžete prozradit v čem děláte kariéru?

Byla to jedna z věcí, proč jsem v posledním „profesionálním“ angažmá v Chrudimi skončil. První, a to ta hlavní, že jsem cítil, že týmu už nemůžu pomoct. Byl jsem po operacích svých pat, kde mi odsekávali výrůstky a při trénincích i zápasech mě to bolelo a limitovalo. Spoluhráči i trenéři mě přemlouvali, ale já jsem rád na hřišti dominantní a tentokrát jsem se často cítil jako druhý nejslabší hráč na place, a to se omlouvám tomu nejhoršímu (smích). Toho využil podnikatel a zároveň předseda klubu hradecké Olympie Jiří Štěpánek, který mi nabídl jak angažmá v onom klubu, hrající tenkrát královéhradecký krajský přebor, tak i práci coby obchodního manažera u něj ve firmě. Kývnul jsem a v jeho společnosti pracuji nadále, ačkoli už na jiné pozici.

Fotbalisté Horních Ředic v loňské sezoně ovládli Krajský přebor. Letos by rádi na tento úspěch navázali i pod Jiřím Janouškem (horní řada - třetí zprava).Zdroj: David Haan

Rychlé otázky

Jaké jsou podle vás vaše silné stránky?

Přehled a technika s míčem.

Kde máte slabiny?

Rychlost a obecně hbitost.

Jaký máte fotbalový vzor?

Sergio Busquets.

Máte nějaký oblíbený tým?

FC Barcelona.

Co děláte ve volném čase?

Trávím čas s rodinou různými způsoby.