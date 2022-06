KRAJSKÝ PŘEBOR

Pořádná tlačenice je na čele přeborové tabulky, v bitvě o titul přeborníka a postupové místo do divize (což nemusí být to samé, jak se v nedávné minulosti nejednou ukázalo) je nezvykle těsno.

Všechno ve svých rukou má chrudimská rezerva (55 bodů) a pokud třikrát zvítězí, nikdo ji ze špice nevystrnadí. Její los? nevyzpytatelný. V sobotu do Holic, potom do Moravan a na závěr doma proti Moravské Třebové.

Aktuálně druhá Litomyšl (53) projde prvním utkáním pravdy tuto neděli v Horních Ředicích (50) a druhým týden nato proti Lanškrounu (51), končí ve Svitavách (50). Což je mimochodem okolnost, jež může hrát do chrudimských karet, její konkurence se totiž může „vymlátit“ mezi sebou.

Třetí Lanškroun hraje nyní doma s Heřmanovým Městcem, následně v Litomyšli a končí s Pardubičkami. Svitavy čeká doma derby s Moravskou Třebovou, venku Heřmanův Městec a doma Litomyšl. Horní Ředice po duelu s Litomyšlí nastoupí v Pardubičkách a proti České Třebové. Pořadí se tedy nepochybně bude míchat každým kolem.

Na sestupových pozicích jsou pevně usazeny Luže (4) a Rohovládova Bělá (8) a jen těžko lze předpokládat, že by se z nich mohly ještě dostat, a to i při vědomí jejich špatných výsledků v minulých kolech. Ačkoli je pravdou, že čtrnáctou Proseč (13) ještě mohou předehnat, naděje to však je jen zoufale teoretická.

I. A TŘÍDA

Jistým vítězem soutěže jsou Libišany (65), druhé skončí a do krajského přeboru rovněž míří Lázně Bohdaneč (55). Je tu však ještě třetí postupové místečko (při nesestupu krajských zástupců z divize) a to si drží relativně pevně Přelouč (41). K jistotě ji ve zbylých třech kolech (FC Jiskra 2008 doma, Dolní Újezd venku, Rosice nad Labem doma) stačí získat pět bodů.

A kdo ví, zda nakonec nebude zajímavé i čtvrté místo, které teď obsazuje Dolní Újezd (36), ale zuby si na něj brousí i další týmy, například na jaře skvěle hrající Vysoké Mýto B (34).

V boji o záchranu to budou tři kola nervů a dramat. Posuďte sami: Rosice nad Labem (16), Žamberk (19), Zámrsk (21), Polička (21), Svitavy B (24). Dolů půjdou dvě družstva a která to budou, tak to si netroufne nikdo tipovat.

I. B TŘÍDA

Ve skupině A se čeká na razítko triumfu pro FK Junior Skuteč (58). Potřebuje ještě bod a že ho získá o víkendu doma proti beznadějně posledním Kameničkám, o tom asi nikdo soudný nepochybuje.

Také druhé místo je jistě v držení Prosetína (52) a pokud tenhle celek zcela nezkolabuje, měl by si ho podržet. Potřebuje však bodovat pokud možno maximálně, jeho zisk se bude porovnávat s druhým mužstvem skupiny B a tam je to na ostří nože, byť pouze „na dálku“. Prosetín ovšem nemá zrovna lehký los, hraje ve Slatiňanech a Cholticích.

Sestup Kameniček (3) je jasný delší dobu, naděje třináctého Chvojence (18) spočívá v tom, že bude mít na konci soutěže více bodů než třináctý celek z béčka, což je více než reálná varianta.

Skupina B je tou, ve které je nejasných věcí nejméně ze všech soutěží. Prvenství a postup suverénů z Českých Heřmanic (68) je dávno jasná věc, pochyb není ani o druhé pozici Jablonného nad Orlicí (53). Tady však půjde o jeho vzájemné srovnání s druhým mužstvem z áčka, pravděpodobně Prosetínem (Jablonné ještě hraje v Bystrém a doma právě s Českými Heřmanicemi).

Kdo skončí poslední a kdo předposlední z dvojice Žichlínek (12) a Bystré (14), to ukážou poslední dvě kola. Jenže zachránit se může jen Bystré, a to ještě při krajně nepravděpodobném vývoji. Žichlínek je jistým sestupujícím do okresu.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Zbuzany – Ústí nad Orlicí, Pardubice B – Jablonec nad Nisou B (hř. K Vinici). 17.00: Živanice – Teplice B.

DIVIZE– skupina C

Neděle 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Vysoké Mýto, Čáslav – Letohrad, Hlinsko – Horky nad Jizerou.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 17.00: Holice – Chrudim B, Třemošnice – Moravany, Rohovládova Bělá – Pardubičky (hř. Pardubice Na Dolíčku). Neděle 14.30: Luže – Česká Třebová. 17.00: Svitavy – Moravská Třebová, Horní Ředice – Litomyšl, Proseč – Choceň, Lanškroun – Heřmanův Městec.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Libišany – Žamberk, Přelouč – FC Jiskra 2008, Vysoké Mýto – Dolní Újezd, Svitavy B – Ústí nad Orlicí B. Neděle 16.00: Tatenice – Rosice nad Labem (hř. Albrechtice). 17.00: Zámrsk – Lázně Bohdaneč, Polička – Letohrad B.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Slatiňany – Prosetín, Hrochův Týnec – Choltice, Rozhovice – Řečany, Skuteč – Kameničky, Chvojenec – Stolany. Neděle 17.00: Svratouch – Nasavrky, Horní Jelení – Přelovice.

I. B TŘÍDA – skupina B

Pátek 17.00: Pomezí – Semanín. Sobota 16.00: Moravská Třebová B – Lanškroun B, Jaroměřice – Sloupnice, Libchavy – Žichlínek, Kunčina – Březová nad Svitavou. Neděle 16.00: České Heřmanice – Dobříkov. 17.00: Bystré – Jablonné nad Orlicí.

OFS PARDUBICE

Okresní přebor – sobota 17.00: Dříteč – Ostřešany, Roveň – Bukovka, Starý Mateřov – Mikulovice. Neděle 17.00: Sezemice – Újezd, Křičeň – Opatovice nad Labem, Moravany B/Dašice – Rohoznice (hř. Moravany), Přelouč B – Srch.

III. třída – sobota 17.00: Lány na Důlku – Rohovládova Bělá B, Valy – Jaroslav, Tetov – Staré Hradiště. Neděle 15.00: Lázně Bohdaneč B – Torpedo Pardubice. 17.00: Pardubičky B – Ostřetín, Býšť – Dašice, Holice B – Dražkovice.

IV. třída Holicko – sobota 17.00: Vysoké Chvojno – Staré Ždánice, Opatovice nad Labem B – Horní Ředice B, Veliny – Dolany. Neděle 17.00: Mnětice – Popkovice, Slovany Pardubice – Starý Mateřov, Dříteč B – Litětiny.

IV. třída Přeloučsko – sobota 14.30: Kojice – Choltice B. 17.00: Újezd B – Zdechovice, Přelovice B – Srch B. Neděle 17.00: Lipoltice/Přelouč C – Rybitví (hř. Lipoltice), Tetov B – Jankovice, Selmice – Řečany B, Staré Čívice – Semín.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor – sobota 14.00: Křižanovice – Tuněchody. 17.00: Načešice – Dřenice, Heřmanův Městec B – Svídnice, Rváčov – Holetín. Neděle 13.00: Miřetice – Kočí. 17.00: Chrast – Krouna, Ronov nad Doubravou – Chroustovice.

III. třída skupina A – sobota 17.00: Bítovany – Rosice, Prachovice/Míčov – Slatiňany B (hř. Míčov), Trhová Kamenice – Jenišovice. Neděle 17.00: Stolany B – Orel, Zaječice – Bořice.

III. třída skupina B – sobota 17.00: Nasavrky B – Horní Bradlo. Neděle 13.30: Svratouch B – Vraclav. 16.00: Žlebské Chvalovice – Vítanov. 17.00: Dřenice B – Bojanov, Luže B – Miřetice B.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor – sobota 16.00: Mistrovice – Verměřovice. Neděle 12.00: Albrechtice – Brandýs nad Orlicí. 15.00: Jehnědí – Rybník, Sruby – Dolní Čermná. 16.00: Dolní Dobrouč – Řetová, Rudoltice – Klášterec nad Orlicí. 17.00: Česká Třebová B – Sopotnice.

III. třída – sobota 16.00: Lichkov – Tatenice B, Helvíkovice – Boříkovice. Neděle 16.00: Žichlínek B – Kerhartice (hř. Luková), FC Jiskra 2008 B – Těchonín (hř. Králíky), Libchavy B – Choceň B, Dolní Třešňovec – Kunvald.

OFS SVITAVY

Okresní přebor – sobota 17.00: Opatov – Jevíčko, Mladějov – Boršov, Janov – Horní Újezd, Borová – Radiměř (hř. Telecí), Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou (hř. Křenov). Neděle 17.00: Linhartice – Morašice, Dolní Újezd B – Cerekvice.

III. třída – sobota 17.00: Čistá – Vendolí, Třebařov – Staré Město, Koclířov – Městečko Trnávka, Sebranice – Moravská Třebová C.