OFS PARDUBICE – okresní přebor – 16.00: Mikulovice – Přelouč B, Újezd – Moravany B/Dašice, Dříteč – Starý Mateřov, Srch – Rohoznice. IV. třída Holicko – 16.00: Horní Ředice B – Dolany. IV. třída Přeloučsko – 14.30: Kojice – Staré Čívice. 16.00: Zdechovice – Přelovice B, Semín – Rybitví, Řečany nad Labem B – Lipoltice/Přelouč C.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 16.00: Janov – Mladějov. III. třída – 10.15: Moravská Třebová C – Polička B. 16.00: Staré Město – Koclířov.

DIVIZE – skupina C – 10.30: Velké Hamry – Hlinsko. 16.00: Vysoké Mýto – Letohrad.

Derby favorita nemívá, ale to orlické, které bude sledovat publikum ve Vysokém Mýtě, ho přece jen má. Zatím stoprocentní domácí útočí na sedmé vítězství v řadě a nepřipouštějí si, že by je Letohrad mohl přibrzdit. Hosté jsou však odhodlaní předpokládaný scénář narušit.

Na ústeckém trávníku se setkají soupeři, kterým se před týdnem nedařilo, Živanice doma podlehly Chlumci a Ústí utržilo debakl proti rezervě Dukly. Ke vzájemnému střetu proti vzhlížejí jako k momentu, od něhož by se rádi odrazili k lepší budoucnosti. Komu se to povede? Těžko říci, utkání je zcela otevřené.

POZVÁNKA: Víkend plný regionálních derby v republikových soutěžích. Ústí nad Orlicí versus Živanice, Vysoké Mýto versus Letohrad. To jsou hlavní taháky dalšího mistrovského fotbalového kola.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.